iPhone 16 krijgt waarschijnlijk grotere, vervangbare batterij

Later dit jaar wordt iPhone 16 verwacht en die telefoon gaat waarschijnlijk gepaard met een grote verandering in de batterij. Deze zou zowel groter worden qua capaciteit als verwijderbaar zijn. Kortom: iPhone zou best eens een stuk duurzamer kunnen worden.

iPhone 16

Het zijn leuke maanden voor wie van smartphones houdt: over tien dagen presenteert Samsung zijn nieuwe foldables, dan volgt Google met zijn Pixel 9 en in september is traditioneel gezien het moment voor Apple en de nieuwe iPhone. Er is nog niet heel veel bekend over het toestel, maar de geruchtenmolen begint al wat harder te draaien.

The EU regulates that by 2027, all smartphones must be equipped with replaceable batteries. The new iPhone’s adoption of a stainless steel battery case not only reduces the difficulty of removing the battery to meet EU regulations but also allows Apple to increase the battery… https://t.co/jLhEbw04po — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 30, 2024

Analist Ming-Chi Kuo, die het vaker bij het rechte eind heeft, geeft aan dat Apple de nieuwe toestellen waarschijnlijk voorziet van een grotere batterij. Dat heeft tot gevolg dat er meer hitte bij komt kijken, dus dat is spannend: Apple-producten staan er niet bepaald om bekend hun hoofd koel te houden. Daar heeft het techbedrijf volgens het gerucht wat op gevonden: roestvrijstaal. De batterij wordt in een roestvrijstalen case gedaan.

Batterij

Dat is interessant, want dat betekent waarschijnlijk dat de batterij ook makkelijker vervangbaar is. De accu van een telefoon is vaak het eerste dat in de problemen komt en daardoor een hoofdreden voor mensen om voor een nieuw toestel te kiezen. Ze slijten door de warmte van het opladen enorm: veel toestellen zijn na drie tot vier jaar al 20 procent van hun capaciteit kwijt.

Het is overigens niet geheel vrijwillig dat Apple een vervangbare batterij maakt. Nieuwe regelgeving van de EU stelt dat consumenten apparaten beter zelf moeten kunnen repareren. Een vervangbare batterij is daarin een belangrijke factor. Wel heeft het kunnen vervangen van de batterij mogelijk invloed op de waterdichtheid van het toestel, maar daarover horen we ongetwijfeld meer in september als de nieuwe iPhone wordt aangekondigd.

Recycling

De EU-wetgeving schrijft voor dat alle smartphonebatterijen in de EU aan bepaalde recycling-regels moeten voldoen. Het gaat in vanaf 2027. Apple zou er mogelijk dus vroeg bij zijn.Het is nog afwachten of deze batterij ook in de iPhones op andere plekken in de wereld worden toegevoegd. En natuurlijk wanneer het toestel precies komt: we hebben nog niets gehoord over vertraging, dus een release in september lijkt vooralsnog te gaan gebeuren.