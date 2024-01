​Nieuwe knop laat iPhone 16 straks meer als fototoestel voelen

We maken inmiddels al zo lang foto’s door op een scherm te tikken, dat je bijna zou vergeten dat je het vroeger met een knopje deed. Dat is vaak net even eenvoudiger, zeker als je zelf het scherm niet ziet wanneer je een foto wil maken (leuk die selfiecamera’s, maar de achtercamera’s zijn vaak veel beter). Apple zou aan iPhone 16 een knop toevoegen die een vleugje fotografienostalgie biedt.

Of nu nog, want op een spiegelreflexcamera zit er ook een knop onder je wijsvinger waarmee je kiekjes schiet. Alleen hebben veel mensen de digitale camera’s en weggooicameraatjes inmiddels ingeruild voor hun smartphone.

De iPhone 16 wordt in de tweede helft van dit jaar verwacht en er zijn al wat geruchten die de ronde doen. The Information schrijft dat er waarschijnlijk een nieuwe knop wordt geïntroduceerd, die je als je het toestel horizontaal gebruikt onder je wijsvinger zit. Net als een camera waarmee men vroeger foto’s maakte.

Fotografie

Maar dat gevoel komt dus misschien weer terug, al is de knop voor iPhone wel iets slimmer dan die van de meeste camera’s van vroeger: hij kan namelijk niet alleen gebruikt worden om foto’s te nemen, maar ook om in- en uit te zoomen en scherp te stellen. Waar we eerder dus vooral zagen dat iPhone steeds minder knoppen kreeg, lijken het er nu weer meer te worden. Echt veel meer, want we kregen er op de iPhone 15 al een nieuwe knop bij: de actieknop die je zelf een bepaalde taak kon toebedelen. Wel kwam die in plaats van de muteknop.

Deze knop waar het nu om gaat is dus echt een heel nieuwe knop. Al is men er nog niet helemaal uit wat voor type knop het nu werkelijk is: de een spreekt over een mechanische knop, de ander om een capacitieve knop (die niet fysiek naar beneden gaat maar wel met een tril diezelfde soort feedback geeft). Dat eerder genoemde zoomen kan door te swipen op de knop, en druk je de knop zachtjes in, dan wordt er scherpgesteld.