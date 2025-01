Alles wat je moet weten over AI-hit DeepSeek

Er wordt in de techwereld ineens volop gepraat over het Chinese DeepSeek. De AI-startup heeft alleen al in de afgelopen 24 uur een doldwaze rit doorgemaakt: het zorgt voor een gigantische dip in de Nederlandse chip-industrie, het maakte een grote cyberaanval door en iedereen heeft er een mening over. Wat is DeepSeek en waarom zorgt het voor zoveel opschudding?

DeepSeek

In een wereld waarin de ene na de andere AI-tool verschijnt, zou je niet zo een-twee-drie denken dat een tool zo snel voor zoveel controverse zou zorgen, maar het is het Chinese DeepSeek wel gelukt. Met zijn open-source AI-model DeepSeek-R1 wil het bedrijf sinds 2023 zorgen dat geavanceerde taalmodellen beschikbaar zijn voor een breed publiek. Vooral dat open-source-label is belangrijk, want we zijn gewend dat AI-bedrijven juist veel voor zichzelf houden. Dat laatste is ook niet zo gek: dat is immers waar ze geld mee verdienen.