Dit is wat het kost om een AI-video met Google te maken

Google staat op het punt om een nieuwe versie van Veo te introduceren, de AI-tool waarmee je video’s kunt laten genereren. Maar Google Veo 2 gaat je wel geld kosten. Het kost 50 cent per seconde aan beeldmateriaal.

AI-video’s

Er zijn meerdere dingen die we veel zien gebeuren in de wereld van AI-video’s. Ten eerste zijn veel tools nog in een testversie en zijn ze niet publiekelijk beschikbaar, ten tweede kun je er vaak maar een paar seconden video mee maken. Het doel van veel bedrijven is om dat steeds verder uit te breiden, maar tegelijkertijd moet dat wel veilig kunnen. Je wilt niet dat mensen heel eenvoudig deepfakeporno kunnen maken of een video waarin een bekende politicus bijvoorbeeld een lijn coke snuift. Bovendien kost het genereren van bewegend beeld met AI ook ontzettend veel rekenkracht, waardoor het kostbaar en niet per se duurzaam is.

Er zijn dus nog veel uitdagingen op dat gebied, en dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom Google met een opvolger komt van zijn vrij nieuwe AI-videotool Veo. Veo 2 kost 1.800 dollar (wat in euro waarschijnlijk op hetzelfde neerkomt) voor een uur aan AI-beelden, dus het is niet bepaald een goedkoop ding waar je lekker mee kunt experimenteren. Voor een minuut aan beeld ben je al 30 euro kwijt.