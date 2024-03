​OBI4wan, Spotler en Squeezely samen verder als één organisatie

OBI4wan, Spotler Nederland en Squeezely integreren hun operationele bedrijfsvoering en gaan verder als één organisatie onder de naam Spotler NL. Alle drie de bedrijven zijn al geruime tijd onderdeel van de Spotler Group, een data driven marketing software provider met de focus op de Europese afzetmarkt. Met deze integratie versterken de bedrijven hun leidende posities in de (Nederlandse) markt. Door de samenvoeging krijgt de organisatie meer slagkracht om de softwareoplossingen die het biedt op het gebied van e-mail marketing automation, social media monitoring en publishing, messaging, chatbots, crm en customer data platformen sneller te ontwikkelen, optimaal te integreren en de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verhogen.

Spotler blijft zijn positie versterken in een consoliderende Nederlandse markt

De operationele integratie tussen deze drie NederlandseSaaS-bedrijven is opnieuw een belangrijke stap in de groeistrategie van de Spotler Group. De nieuwe Spotler NL operatie wordt hierdoor een nog sterkere partner voor organisaties als het gaat om het leveren van innovatieve SaaS-oplossingen. Deze oplossingen stellen organisaties in staat om vanuit een data gedreven gepersonaliseerde interactie echt de verbinding aan te gaan met hun doelgroepen. Volledige controle over data, in staat zijn vergaande gepersonaliseerde ervaringen en zelf achter de knoppen kunnen zitten omdat de software intuïtief werkt. Dit zorgt ervoor dat je constant en op ieder moment impact maakt binnen je doelgroep, relevant bent en je resultaten verbetert. De focus voor de komende jaren ligt op het integreren van de afzonderlijke oplossingen tot branchegerichte oplossingen waarin klantdata en predictive modelling centraal staat en waarbij de integratie met relevante communicatiekanalen wordt gerealiseerd.

De nieuwe Spotler NL organisatie

Door de integratie ontstaat een organisatie waar ruim 120 professionals elke dag samenwerken aan de verdere ontwikkeling van de software, de organisatie en de groei in de (Europese) markt. De dagelijkse leiding komt in handen van Alexander de Ruiter (co-founder OBI4wan), die als CEO, de verantwoordelijkheid draagt voor de nieuwe Spotler NL organisatie.Ook de founders van Squeezely, Ivo Lindhout en Tim Hoefnagel (BU Ecommerce Directors) spelen een belangrijke rol in het nieuwe Management Team van de nieuwe Spotler organisatie. De huidige Managing Director van het huidige Spotler Nederland, Mark van den Berg, zal binnen de Spotler Group de rol van Chief Marketing Officer (CMO) op zich nemen.

Naast de focus op doorontwikkeling van gebruiksvriendelijke marketing software, blijft de hoge servicegraad die Spotler NL haar klanten biedt, hoog in het vaandel staan.