​Spotler Group neemt Customer Data Platform (CDP) Squeezely over

De Spotler Group maakt vandaag bekend verheugd te zijn met het verwelkomen van Squeezely in haar groeiende portfolio van gelijkgestemde marketingtechnologiebedrijven. Met meer dan 100 e-commerce klanten heeft Squeezely haar belofte waargemaakt: eenvoudig bouwen van klantreizen over meerdere kanalen.

Gepersonaliseerde klantbelevingen



Squeezely maakt het mogelijk klantgedrag in kaart te brengen, op te slaan en hierop actie te ondernemen in één logische, gebruiksvriendelijke interface. Het platform wordt ingezet om visueel klantreizen op te bouwen met kant-en-klare sjablonen voor o.a. verlaten website- en winkelwagencampagnes. De eenvoudige drag-and-drop journey builder biedt de unieke mogelijkheid om ook eenvoudig aangepaste klantreizen te bouwen en daarbij gebruik te maken van alle verzamelde gedragsdata. Gepersonaliseerde klantbelevingen via alle kanalen worden hiermee eindelijk echt mogelijk.

Omnichannel

De klantreis blijft met Squeezely niet beperkt tot e-mail, maar is echt omnichannel. Het platform beschikt over een toolkit voor websitepersonalisatie, daarmee worden websites eenvoudig aangepast aan de smaak van de klant, met behulp van de ingebouwde ‘product recommendation engine’ kunnen de meest relevante producten worden voorspeld. Vanuit Squeezely worden alle marketingkanalen bereikt vanuit een centraal platform. Data kan worden gebruikt op de website, in e-mail, via advertentieplatforms als Facebook en Google, maar ook voor pushmeldingen die op het juiste moment de klantervaring verrijken.