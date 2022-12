Spotler Group haalt € 30 miljoen op voor versnellen groei

Spotler Group, een snelgroeiende Europese leverancier van marketingtechnologie, kondigt de afronding aan van een financieringsronde van €30 miljoen, opgehaald onder nieuwe en bestaande aandeelhouders. Na de overname en succesvolle integratie van OBI4wan, Webpower, Squeezely, Pure360 en Tripolis is het bedrijf klaar voor de volgende fase van versnelde groei.

Omnichannel

Sinds 2016 investeert Spotler Group in data-gedreven, omnichannel technologieën die marketeers en customer service professionals voorzien van de juiste tools om de klantervaring te verbeteren en engagement te vergroten. Het bedrijf is snel gegroeid in haar kernsegmenten door investeringen in technologieën zoals een Customer Data Platform, LiveChat-functionaliteiten en de integratie met Whatsapp for Business.

Investeringsronde



Meerderheidsaandeelhouder CNBB Equity Partners leidde de investeringsronde waar onder andere Mill Reef Capital in participeerde. CNBB Equity Partners richt zich als investeringsmaatschappij op groei- en buy-out investeringen in B2B SaaS-bedrijven. Het kapitaal wordt aangewend voor de organische en acquisitieve groei van Spotler Group. Met deze buy-and-build strategie zal zij haar positie in bestaande markten versterken, uitbreiden naar nieuwe markten en investeren in het vergroten van de omzet uit bestaande klanten door het toevoegen van nieuwe technologieën.