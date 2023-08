Spotler Group neemt ook Shopping Minds over

De Spotler Group blijft investeren in gepersonaliseerde e-commerce en kondigt de overname aan van Shopping Minds B.V., een cloud customer data platform dat is gebouwd om marketeers beter inzicht en gerichte omnichannel winkelervaringen te bieden.

Commerce Experience Platform



Deze technologische overname toont de voortdurende investering van de groep in de categorie Commerce Experience Platform (CXP), als aanvulling op de bestaande geïntegreerde mogelijkheden van websitepersonalisatie, productaanbevelingen, gepersonaliseerd zoeken, merchandising en klantinzicht van de overnames van Squeezely en Sooqr, bovenop de omnichannel marketingautomatisering waar Spotler bekend mee is geworden.

"Squeezely heeft zich ten doel gesteld gepersonaliseerde ervaringen in e-commerce te verbeteren", zegt Tim Hoefnagel, Managing Director van Squeezely. "Door onze krachten te bundelen met onze nieuwe collega's bij Shopping Minds versnellen we onze missie, door met onze teams de koppen bij elkaar zullen steken en te kunnen putten uit onze schat aan ervaring om verder te bouwen aan onze personalisatie-oplossingen."

Gat in de markt

In 2015 zagen de oprichters van Shopping Minds een gat in de markt. Hun klanten, waaronder Etrias Group, SNP Natuurreizen en Bax Music, hadden een praktische cloudoplossing nodig om inzichten te verkrijgen en betere, gepersonaliseerde ervaringen op te bouwen, met respect voor de privacy van hun klanten.

"Het is een grote stap voor ons team om onderdeel te worden van de Spotler Group", zegt Christian Vriens, Manager Product Development, Shopping Minds "...we hebben een complementaire visie op de toekomstige winkelervaring, we hebben al bestaande integraties en we kijken ernaar uit om samen te werken en onze klanten tevreden te stellen".

Relevante online winkelervaring



Deze strategie van investeren in het begrijpen en beheren van first-party data positioneert Spotler Group goed in het bieden van wat retailers nodig hebben om betrokkenheid door middel van een relevante online winkelervaring te verhogen, rekening houdend met de privacy-behoeften van de moderne consument.

"Ik ben enthousiast over het modulaire productaanbod dat we met deze strategische overnames opbouwen", zegt Lee Chadwick, CEO van Spotler Group, "en wat deze technologie, in combinatie met het talent van het Shopping Minds team, onze bestaande klanten en de nieuwe merken die ons vandaag benaderen om deze oplossingen te leveren, zal brengen".