​Spotler Group neemt Sooqr B.V. over

Spotler Group kondigt de overname aan van Sooqr B.V., een platform dat online retailconversies verhoogt en zo een hogere omzet realiseert. Dat doen zij met behulp van gepersonaliseerde onsite search, productaanbevelingen en slimme, geoptimaliseerde merchandising. Sooqr versterkt de gepersonaliseerde e-commercemogelijkheden van Squeezely, dat de Spotler Group in 2021 overnam.



Commerce Experience Platform



Door het combineren van deze twee complementaire technologieën positioneert de Spotler Group Squeezely sterk in de opkomende categorie Commerce Experience Platform (CXP). Hiermee krijgen retailers inzicht in klantgedrag, voorkeuren en kooppatronen die zij kunnen benutten om de volledige winkelervaring te personaliseren en de klantervaring, conversiepercentages en omzet te verbeteren.

Tim Hoefnagel, medeoprichter en managing director van Squeezly: “Dit is een belangrijk moment voor onze klanten en ons team. Het integreren van de technologie en expertise van Sooqr versnelt onze ontwikkeling naar onze visie op gepersonaliseerde commerce aanzienlijk.”

Sooqr



Sooqr is opgericht in 2015 met de missie om online retailers in staat te stellen het juiste product op de juiste plaats op het juiste moment aan te bieden. Zij bedienen nu meer dan 1.100 klanten wereldwijd, waaronder Drogist.nl, HSN, Intersport Twinsport, en hebben zich weten te vestigen als het toonaangevende platform voor e-commerce conversie optimalisatie in Nederland.

Albert Mombarg, CEO van Sooqr: “We zijn verheugd ons aan te sluiten bij de Spotler Group en voor de mogelijkheden die het onze klanten zal bieden op het vlak van productinvesteringen, toegang tot een suite van complementaire technologieën en expertise binnen de groep.”

Ontbrekende puzzelstukje



De afgelopen twee jaar heeft de Spotler Group blijk gegeven van een toenemende inzet voor e-commerce met strategische investeringen om online retailers te ondersteunen met basket abandonment, website personalisatie, analytics, gepersonaliseerde journeys en loyaliteitsprogramma’s. De overname van de Sooqr-technologie wordt gezien als het invullen van het ontbrekende puzzelstukje.

Lee Chadwick, CEO van Spotler Group: “Het publiek geïnteresseerd en betrokken houden met datagestuurde, real-time personalisatie is de kern van onze strategie. De overname van Sooqr breidt onze mogelijkheden uit met search, analytics en merchandising. Hierdoor kunnen we een modulaire oplossing bieden die aansluit bij de behoefte van onze e-commerce klanten om aantrekkelijke klantervaringen te bieden.”