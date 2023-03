​Spotler Group neemt Wireless Services B.V. over

De overname speelt in op de toenemende behoefte van marketing- en klantenservice professionals om te communiceren met prospects en klanten op gewenste kanalen van de klant - social media , messaging apps, WhatsApp , chatbots, SMS en e-mail . Samen met de recente overname van Sooqr laat Spotler zien dat het blijft investeren in de visie om het succes van marketing- en klantenserviceteams te ondersteunen.

Spotler Group kondigt de overname aan van Wireless Services B.V., bestaande uit een hoogwaardig SMS-platform en Eazy, een toonaangevend omnichannel communicatieplatform dat consistente klantinteractie mogelijk maakt via webchat, messaging (inclusief WhatsApp), chatbot en social media.

Pionier in de messaging markt



Sinds de oprichting in 1998 wordt Wireless Services gezien als pionier in de messaging markt. Met een initiële oplossing voor het versturen van internationale SMS-berichten, waarbij meer dan 100 miljoen berichten per jaar werden verwerkt, ontwikkelde het integraties met chatbots, sociale media, WhatsApp en alle grote berichtenplatforms. Organisaties gebruiken het platform om een consistente klantervaring voor alle kanalen te bieden. Functies zoals single dashboard, geünificeerde inbox, intelligente query routing en CRM-integratie maken het leven eenvoudig voor klantenserviceteams. Klanten zijn onder meer Rituals, Vodafone, Philips, BMW en bloomon.