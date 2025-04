E-commerce Monitor: Dé e-commerce trends van 2025 op een rij

Tijdens de Webwinkel Vakdagen zijn de resultaten van de E-commerce Monitor 2025 gepresenteerd door Thomas van Rooijen en Muhammed Aydogan, beiden werkzaam bij FRMWRK. In hun presentatie bespraken zij de nieuwste trends, uitdagingen en verwachtingen voor webwinkels in 2025.

De E-commerce Monitor is een nieuw benchmarkonderzoek, ontwikkeld in samenwerking met Neople, Commerce Network, Sendcloud, FRMWRK en Spotler, en wordt ondersteund door mediapartner Webwinkel Vakdagen. Het doel van dit onderzoek is om e-commerce ondernemers inzichten en oplossingen te bieden die hen helpen strategische beslissingen te nemen.

E-commerce Monitor 2025

Belangrijkste bevindingen uit de E-commerce Monitor 2025 In de presentatie kwamen de volgende thema’s en adviezen aan bod: