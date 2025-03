Nederlandse consument geeft recordbedrag uit online: € 36 miljard in 2024

Buitenlandse webshops winnen terrein, vooral uit China

Meer dan de helft van de Nederlandse consumenten (55%) deed in 2024 ten minste één aankoop bij een buitenlandse webshop. In totaal werd er voor € 4,4 miljard over de grens uitgegeven, goed voor 41 miljoen aankopen – beide cijfers zijn goed voor een marktaandeel van 12%.

China is nu officieel de populairste bestemming voor Nederlandse online shoppers. Met 11,5 miljoen aankopen en een groei van 28% ten opzichte van vorig jaar laat China concurrenten als Duitsland (23%) en de VS (10%) achter zich. Groot-Brittannië verliest fors terrein en zakt naar 7%.

iDEAL blijft onbetwist favoriet bij Nederlandse shoppers

Het gebruik van iDEAL is nog steeds dominant in Nederland, met een stijging van 71% naar 72% van alle online betalingen. Ook bij internationale aankopen groeit iDEAL (van 50% naar 53%). Opvallend is dat Klarna wint aan populariteit bij cross-border aankopen (van 7% naar 9%), terwijl het gebruik van creditcards juist daalt (van 25% naar 22%).

Vooruitblik: van producten naar diensten, van winkel naar online

Volgens prognoses van NielsenIQ GfK zal het aandeel van online aankopen blijven toenemen ten opzichte van fysieke winkels. Daarbij wordt verwacht dat de bestedingen steeds meer verschuiven van producten naar diensten. In 2020 was nog 75% van de online uitgaven gericht op producten; in 2024 is dat aandeel gezakt naar 60%.

De Nederlandse e-commercemarkt beweegt mee met veranderend consumentengedrag en digitalisering van dienstensectoren. Alles wijst erop dat 2025 wederom een interessant jaar wordt voor retailers, marketeers en consumenten. En de kans is vrij groot dat we dit jaar het recordbedrag van vorig jaar (€ 36 miljard) weer gaan overtreffen.