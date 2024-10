Decathlon kijkt terug op succesvolle editie Premier Padel Rotterdam

Decathlon en Premier Padel Rotterdam zijn een samenwerking overeengekomen die het sportmerk 3 jaar lang als naamgever zal verbinden aan het grootste padeltoernooi op de Nederlandse kalender. De eerste editie van Decathlon Premier Padel Rotterdam heeft recent plaatsgevonden (van 9 tot en met 15 september 2024) in Rotterdam Ahoy. En men kan terugkijken op een succesvolle eerste editie.

Het partnership past volgens CEO Lisa Noraz van Decathlon Nederland perfect in de visie en strategie van het sportmerk: “Het succes van de World Padel Tour in 2023 was geweldig! De groei van de sport padel is nog steeds gigantisch, kijkend naar zowel spelersaantallen als fans en toeschouwers op tv. We zijn daarom trots om ons als titelsponsor te verbinden aan Premier Padel Rotterdam. Wij geloven dat we, samen met de andere partners van Premier Padel Rotterdam, de padelsport nog groter en populairder kunnen maken. Dit zodat iedereen, van beginner tot expert, deze sport kan gaan beoefenen. We kijken uit naar een fantastisch evenement in september. Decathlon en de spelers zijn “Ready to Play“!”

Ready to Play

“Ready to Play” is dan ook de nieuwe wereldwijde slogan van Decathlon, die in maart van dit jaar werd geïntroduceerd. Hiermee wil Decathlon iedereen inspireren en motiveren zich aan te sluiten bij haar doel: “move people through the wonders of sport”. Bij Premier Padel Rotterdam komen topsport en breedtesport samen in Ahoy Rotterdam. Dit sluit goed aan bij de visie en producten van Decathlon.

Toernooiorganisator Marc Nipius: “We zijn enorm trots op het partnership met Decathlon als titelsponsor. Padel is al jarenlang één van de meest populaire sporten. Decathlon is een gevestigde naam in de sportwereld en onmisbaar geworden. Zo vind je er ook alles voor padel: van rackets en ballen tot kleding en schoenen. Samen geven we een nog grotere impuls aan padel in Nederland en zorgen we ervoor dat Decathlon Premier Padel Rotterdam een onvergetelijke ervaring wordt.“