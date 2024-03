​Dit zijn de beste Nederlandse steden voor padellers

Er is tennis, er is squash en er is padel. Steeds vaker zien we in Nederland padelbanen verschijnen en dat is niet vreemd: het is een enorm goede sport. Nu blijkt volgens een onderzoek van Holidu dat er bepaalde steden in Nederland extra padelvriendelijk zijn. Dit zijn ze.



Padel

Padel is niet bij iedereen bekend, maar het is een tennis-achtig spel met een bal en een racket dat je over het algemeen speelt tegen anderen. Drie anderen om precies te zijn, want padel wordt officieel gezien gespeeld met vier mensen in totaal. Het is een mix van tennis en squash en je speelt het op een rechthoekig veld van 10 meter breed en 20 meter lang. Die oppervlakte is op zich niet het meest interessant: dat is het feit dat er overal muren aanwezig moeten zijn omdat de wanden kunnen worden gebruikt om de bal effecten te geven en de tegenstanders voor te zijn.

Er wordt vaak ten onrechte gedacht dat padel een heel agressieve sport is waarbij er keihard geslagen moet worden, maar dat is juist niet zo. Omdat men de wand gebruikt in zijn voordeel, kan de padelbal ook als deze minder snoeihard wordt geraakt toch het juiste effect geven. De padelbal lijkt op een tennisbal, maar het is een wat langzamere bal. Verder is het handig om te weten dat padel dezelfde scorereeks volgt als tennis, dus 15, 30, 40, deuxe, advantage en game en dat er vaak 3 sets worden gespeeld.

Padel heeft zich in sommige kringen inmiddels ontwikkeld tot en heel sociaal spel dat zelfs de plek inneemt van golf, dat eerder als hét sociale spel werd gezien dat ook nog eens zakelijk werd gespeeld. Dat kan ook goed met padel, zeker in Nederland. We blijken in ons land namelijk enorm rijk te zijn als het gaat om het aantal padelbanen dat aanwezig is. Volgens het eerdergenoemde onderzoek van Holidu zijn de meeste padelbanen te vinden in de hoofdstad. Geen wonder: Amsterdam is ook de grootste stad, dus dat daar 88 padelbanen zijn, is niet verbazingwekkend.

Groningen

Verrassender is de nummer twee, want dat is Groningen. Nu is dat ook wel een heel sportieve stad, maar dat daar maar liefst 44 padelbanen zijn, dat had waarschijnlijk niemand verwacht. De derde plaats is met 37 padelbanen voor Eindhoven en het centrale Utrecht komt met 35 padelbanen op de vierde plek. Het voordeel van een padelbaan in de buurt hebben is dat het wat minder gedoe is om een even een balletje te slaan. Je hoeft ook niet eerst naar huis uit werk, om vervolgens niet meer van de bank af te willen komen: gewoon meteen even vanuit werk gaan. Of misschien zelfs gaan in de pauze met je collega’s. Het voordeel is van padel dat ook een half uurtje spelen al enorm veel doet voor je lijf.

Steden waar je beter niet kunt wonen als je dol bent op de sport, dat zijn Zaanstad en Velsen-Zuid, waar welgeteld 0 padelbanen te vinden zijn. Daar is men waarschijnlijk nog volop aan het tennissen of golfen. Of misschien zelfs helemaal niets. In ieder geval is padel daar nog niet ontdekt. Zonde, want deze sport uit het Mexicaanse Acapulco is juist heel laagdrempelig en leuk om te doen. Bovendien is er ook niet zoveel ruimte voor nodig als voor tennis, waardoor je als stad ook vrij makkelijk een baan kunt laten aanleggen: makkelijker dan een tennisbaan. Zo is padel namelijk ook ontstaan. De zakenman Enrique Corcuera wilde een tennisterrein, maar omdat hij onvoldoende ruimte had besloot hij in 1969 om dan maar een soortgelijke sport te bedenken. Padel was geboren.

Het heeft even geduurd voor het hier in Nederland de monsterhit werd die het nu is, maar het moge duidelijk zijn dat in sommige steden padel niet meer weg te denken is. En terecht: probeer het maar eens.

[Fotocredits © JackF - Adobe Stock]