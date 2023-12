​CO2-uitstoot per verzonden pakket is flink afgenomen

De CO2-uitstoot in de last mile voor een e-commercepakket is ten opzichte van 2018 gedaald met 56% tot gemiddeld 100 gram CO2 per pakket. Zo blijkt uit de resultaten van een nieuw onderzoek van Thuiswinkel.org. De sector heeft nu als nieuwe doel om de CO2-uitstoot in de last mile te reduceren met 90% in 2030.

Enorme groei e-commercesector

De afgelopen jaren is de e-commercesector ongekend hard gegroeid. Waar er in 2018 nog 351 miljoen pakketten verder verstuurd, was dat in 2022 al gestegen naar 611 miljoen verstuurde pakketten. De gemiddelde uitstoot per verzonden e-commercepakket was in 2018 gemiddeld 230 gram CO2 per pakket. In 2022 is dit afgenomen naar 100 gram CO2-uitstoot per pakket (-56%).