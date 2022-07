Online winkelen is niet zo slecht voor het milieu als men denkt

Online winkelen is duurzamer dan winkelen in een fysieke winkel. Veel mensen denken dat online winkelen slecht is voor het milieu. Heel goed voor het milieu is het natuurlijk niet, maar die slechte reputatie van online shoppen zou niet kloppen, zo blijkt uit onderzoek.

Onderzoek van Seven Senders en Appinio onder 3.500 mensen wijst uit dat onze verwachtingen van de online detailhandel heel anders zijn dan de werkelijkheid. Meer dan de helft van de Nederlanders zou denken dat online winkelen slechter is voor het milieu dan wanneer ze zelf naar de winkel gaan in het lokale winkelcentrum. Er is berekend dat de CO2-uitstoot van een online shoppingervaring over het algemeen 2,3 keer zo laag is dan van een fysieke shoppingervaring.

Retourzendingen vermijden

Overigens blijken we daar in Nederland eigenlijk niet zoveel mee bezig te zijn. Vergeleken bij andere Europeanen zijn we amper bezig met een schuldgevoel over online aankopen. Bijna tweederde van de Fransen vindt bijvoorbeeld dat online winkelen funest is voor het milieu. Nederlanders hebben daar aanzienlijk minder last van. Hetzelfde geldt voor retouren. Een kwart van ons doet zijn best om retourzendingen zoveel mogelijk te vermijden.

Wat goed blijkt te werken om enige schuldgevoelens over online winkelen in te perken, dat is de transporttoeslag. Niet de gewone verzendkosten, maar de meerprijs die je kunt betalen als een product niet in een opslag in Nederland ligt, maar uit het buitenland moet komen. We vinden dat allemaal erg fijn, omdat we bij een aankoop in het buitenland meer uitstoot genereren. Door een extra toeslag te betalen (iets dat je bijvoorbeeld ziet bij Zalando), kun je dat schuldgevoel een soort afkopen. Tweederde van de Nederlanders wil meer betalen voor de verzending als deze klimaatvriendelijk is.