​Consument wil wel duurzaam online winkelen, maar weet niet hoe

De meeste consumenten vinden duurzaam online winkelen belangrijk (66%), maar ze weten niet altijd hoe ze dat moeten doen. Ze zijn wel bereid om hun gedrag aan te passen. Zo zegt 84% bewust te kiezen tijdens de aankoop zodat er geen producten retour gezonden hoeven te worden, en 68% zou kiezen voor een duurzame afleveroptie als die wordt aangeboden. Iets meer dan een derde van de consumenten (36%) is bereid om meer te betalen voor een duurzame bezorging. Zo blijkt uit de Thuiswinkel Duurzaamheid Monitor.



Volgens Marlene ten Ham, algemeen directeur bij Thuiswinkel.org, is het goed nieuws dat de consument in de enquête aangeeft zijn gedrag aan te willen passen om duurzamer online te shoppen. “We moeten consumenten handvatten geven voor hoe ze dat moeten doen. Consumenten zien webwinkels als belangrijke informatiebron als het gaat om duurzaamheid over het product of de afleveroptie, geeft het onderzoek aan. Het is cruciaal om klanten inzicht te geven, om transparant te zijn over duurzamere keuzes, en om ze voor te lichten en duurzame opties aan te bieden. Die moet je duidelijk te laten zien.”

Efficiënte logistiek in Nederland

Slechts 28% van de consumenten denkt dat standaardlevering de volgende dag een duurzame afleveroptie is. Opvallend, want de CO2-impact van een online bezorging hangt vooral af van de vulgraad van de vrachtwagens en busjes. “De logistieke processen zijn helemaal ingericht op ’s avonds inpakken en de volgende dag leveren. Een pakje thuis bezorgen met efficiënte logistieke processen heeft een ongeveer even grote CO2-impact als het leveren van het pakket aan een winkel of afhaalpunt”, aldus Herman Wagter van Topsector Logistiek.

De consument heeft wel goed in de gaten dat de auto pakken om een pakket op te halen de minst gunstige optie is. Helaas is de auto wel het meest gebruikte vervoersmiddel in Nederland voor het doen van aankopen. In die gevallen kan de consument beter online bestellen en aan huis laten leveren.

Duurzaam verpakken voor verzending

Op de vraag wat webwinkels zelf kunnen doen om te verduurzamen, staat het reduceren van plasticgebruik voor de consument bovenaan (88%), gevolgd door minder verpakkingsmateriaal gebruiken (86%). “De vraag is of hiermee écht de grootste impact wordt gemaakt. Uiteindelijk is het vooral belangrijk om pakketten zo klein mogelijk te maken, omdat verzending van lucht zorgt voor een verhoogde CO2-uitstoot tijdens de distributie. In verzendzakken van (gerecycled) plastic verzend je geen lucht, waardoor er veel meer pakketten in 1 vervoersmiddel passen en er minder gereden hoeft te worden”, licht Ten Ham toe.

Duurzaam aanbod en eigen verantwoordelijkheid

Webwinkels kunnen ook een grote impact maken in het verduurzamen van hun assortiment. “Online winkels kunnen op het gebied van duurzaam verpakken en logistiek nog veel doen. Een grotere milieuwinst valt echter te behalen in de producten die verkocht worden. Slechts 1% van de MVO-bewuste webwinkels in Europa heeft een volledig duurzaam assortiment. Als meer webwinkels overstappen op een groter duurzaam productaanbod, kunnen we echt het verschil maken”, zegt Jesse Weltevreden, professor Digital Commerce aan de Hogeschool van Amsterdam.

De meeste impact van een product zit namelijk vaak in de productie ervan. Een groter aanbod van duurzame producten is voor de consument echter minder belangrijk (77%) dan het verduurzamen van de verpakking.

Nederlanders willen ook wel zelf hun gedrag aanpassen om de bezorging te verduurzamen. 84% zegt bewuste keuzes te maken in een webshop, zodat ze het retour sturen van producten kunnen vermijden. En 68% zou kiezen voor een duurzame afleveroptie als die wordt aangeboden. De consument laat de keuze voor bij welke webwinkel hij aankopen doet, nog in beperkte mate afhangen van duurzaamheid (36%).

Consumenten verwachten van webwinkels veel meer informatie en actie op het gebied van duurzaam online winkelen. Dat is dus een kans voor webwinkels om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Maak je klanten bewust van de keuzes die jij hebt gemaakt en de keuzes die hij als klant kan maken en die daadwerkelijk impact hebben. Werk daarin samen met je klant. De wil om duurzaam online te kopen is er. Nu is het tijd om de handen ineen te slaan.

