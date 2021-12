​Refurbished gadgets kopen: de voordelen en nadelen

Heb je online een mooie Apple MacBook gespot voor een fijn prijsje? Dan is de kans groot dat het om een refurbished apparaat gaat. Maar, wat is dat eigenlijk, een refurbished apparaat? Is het hetzelfde als iets kopen op Marktplaats? Niet helemaal. Refurbished producten zijn wel gebruikt, wat wil zeggen dat je er dus vaak wel gebruikssporen op aantreft, want ze zijn ook daadwerkelijk gebruikt (soms is dat gewoon door consumenten, maar het kan ook een showmodel zijn geweest).

Ze staan vaak op aanbiedingensites: de refurbished laptops en smartphones. Echte merkproducten, maar dan voor een lage prijs. Klinkt te mooi om waar te zijn, maar als het ‘refurbished’ is, dan kan dat gewoon. Dit is hoe dat in elkaar zit.

Oud en nieuw

Kortom, refurbished zweeft tussen tweedehands en nieuw in. Bij het ene apparaat zal dat meer naar het ene hangen dan bij het andere apparaat. Hetzelfde geldt voor het refurbished bedrijf dat je inschakelt: ze hebben allemaal verschillende maatstaven van wat zij refurbished ‘genoeg’ vinden. Het is ergens ook wel logisch dat het per product heel verschillend is: de ene MacBook is door een videomaker elke dag volledig tot zijn uiterste kunnen gebruikt, terwijl een ander thuis bij iemand die vooral zijn tablet en smartphone gebruikt en er alleen jaarlijks zijn Belastingen op doet en af en toe iets print natuurlijk veel minder slijtage oploopt. De meeste refurbished artikelen komen uit het bedrijfsleven, maar ook daar scheelt het ene of het andere beroep nogal in het gebruik van het apparaat.

Dat enorme verschil maakt dat niet iedereen voor refurbished durft te kiezen. Je weet uiteindelijk nooit helemaal wat je in huis haalt. Toch komt het wel met een voordeel boven het gemiddelde gehandenklap op Marktplaats: veel refurbished bedrijven geven namelijk garantie. Soms op het hele apparaat, soms specifiek op de batterij. Die garantie duurt in sommige gevallen langer dan de garantie die de fabrikant je geeft op een nieuw apparaat. Wat alleen wel een flinke domper kan zijn, waar refurbished bedrijven nog weinig rekening mee houden, is het updatebeleid van de leverancier.