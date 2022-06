Duurzaamheidsinitiatieven stranden vaak in goede bedoelingen

Veel bedrijven hebben te maken met aanzienlijke belemmeringen voor het uitvoeren van duurzaamheidsinitiatieven. De problemen zijn onder meer een gebrek aan communicatie en betrokkenheid van leidinggevenden, ondoeltreffend gebruik van gegevens, silo-technologieën die geen processen of informatie delen en een gebrek aan samenwerking en partnerschap tussen bedrijven en bedrijfstakken. Zo blijkt uit een recent onderzoek door Oxford Economics i.s.m. SAP.

Hoewel de waarde van duurzaamheidsinitiatieven niet algemeen wordt erkend, blijkt uit de studie ook dat de zakelijke voordelen ervan wel degelijk op het netvlies staan. Leidinggevenden willen over het algemeen hun organisaties graag verduurzamen, en noemden efficiëntie (58%), verbetering van de merkreputatie (46%) en het voldoen aan de behoeften van de klant (44%) als belangrijkste zakelijke voordelen voor duurzaamheidsinitiatieven. In totaal 63% van de ondervraagde executives gaf aan dat hun bedrijf al over een formeel duurzaamheidsplan beschikt.