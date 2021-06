SAP introduceert het grootste zakelijke netwerk ter wereld

“ Dit bijzondere jaar heeft nogmaals aangetoond hoe belangrijk de gemeenschappen zijn waar we deel van uitmaken ”, zegt Christian Klein, CEO en lid van de raad van bestuur van SAP. “ Vanuit onze nieuwe visie bouwen we de grootste zakelijke community ter wereld en verbinden we onze klanten op eenvoudige wijze met alle bedrijven in hun toeleveringsketens. ”

Met het SAP Business Network creëert SAP een ecosysteem voor bedrijven die zaken met elkaar doen. Via een centrale portal krijgen de leden van het nieuwe netwerk een holistisch inzicht in hun supplychain-ecosysteem, logistiek, traceerbaarheid, materieelbeheer, onderhoud en operationele processen. Meer informatie over het SAP Business Network vindt u op deze pagina.

Tijdens SAPPHIRE NOW kondigde SAP nog veel meer innovaties aan:

Rise with SAP for Industries

SAP wil elk bedrijf in staat stellen om een intelligente onderneming te worden. Om deze reden introduceerde het in januari al RISE with SAP. Met RISE with SAP for Industries geeft SAP hieraan een vervolg. RISE with SAP for Industries voorziet in business-transformation-as-a-service met vijf branchespecifieke transformatiepakketten voor Retail, Consumer Products, Automotive, Utilities en Industrial Machinery and Components.

Nieuwe oplossingen gericht op duurzaamheid

SAP-klanten krijgen de beschikking over een nieuw portfolio van bedrijfsapplicaties met een focus op duurzaamheid. SAP Responsible Design and Production helpt ontwerpers bij het maken van duurzame keuzes in de ontwerp- en productiefase, SAP Product Footprint Management monitort de duurzaamheid tijdens de productlevenscyclus en SAP Sustainability Control Tower biedt een totaaloverzicht.

Bedrijfsvoering optimaliseren met SAP Process Insights

Met de oplossing SAP Process Insights, onderdeel van het business process intelligence (BPI)-portfolio van SAP, kunnen organisaties hun bedrijfsprocessen analyseren en verbeteren. EY, Deloitte en Infosys Limited zijn de initiële strategische partners die het BPI-portfolio gaan inzetten om organisaties te helpen bij hun transformatie.

Nieuwe functionaliteit voor SAP Concur: Verify

De dienst Verify, een nieuwe feature van SAP Concur, maakt gebruik van AI en machine learning om automatisch onkostendeclaraties goed te keuren en eventuele problemen te signaleren. De AI-modellen zijn gebaseerd op analyses van tientallen miljoenen declaraties en bonnetjes. Dankzij de AI zijn managers minder tijd kwijt aan het controleren van declaraties en kunnen zij beter compliance-issues en fraude detecteren.

SAP Upscale Commerce voor online retailers

SAP Upscale Commerce is een codeloze oplossing waarmee middelgrote retailers in enkele minuten een omnichannel-winkelervaring kunnen creëren. Dankzij ingebouwde AI is het mogelijk om gepersonaliseerde aanbiedingen te doen, op basis van een 360-gradenbeeld van de klant waarin sociaal sentiment en aankoopgegevens zijn meegenomen. SAP Upscale Commerce is geïntegreerd met SAP S/4HANA.

Innovaties in SAP Business Technology Platform

SAP Analytics Cloud biedt nu mogelijkheden voor personeelsplanning en -analyse en is geïntegreerd met SAP SuccessFactors. De nieuwe datamarktplaats voor SAP Data Warehouse Cloud verbindt partners en klanten met dataproviders om een betere besluitvorming mogelijk te maken. En SAP Intelligent Robotic Process Automation kan nu interacties met gebruikers automatiseren en integreren met SAP Process Insights.