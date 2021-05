EY draagt bij aan een veilig Eurovisie Songfestival

Een daverende show voor 3500 man publiek; het lijkt bijna onwerkelijk in coronatijd. Het Eurovisie Songfestival 2021 toont aan dat het mogelijk is, mede dankzij slimme technologie onder regie van EY.

Het Eurovisie Songfestival vindt van 18 tot en met 22 mei plaats in het Rotterdamse Ahoy. Eind maart wees het kabinet het songfestival aan als fieldlab-evenement, waardoor tijdens de liveshows en repetities publiek welkom is.

De organisatie heeft diverse maatregelen getroffen tegen de verspreiding van het coronavirus. Zo is naast Ahoy een testcentrum opgezet waar artiesten, personeel en journalisten zich elke 48 uur moeten laten testen. Ook moet iedereen in het complex een mondmasker dragen. Daarnaast blijft social distancing de norm.

Flockey meet de afstand

Voor het garanderen van de social distancing wordt gebruikgemaakt van Flockey van Unlimited Solutions. Het Eurovisie Songfestival is het eerste grootschalige evenement waar Flockey wordt ingezet, zowel voor alle medewerkers en delegaties als voor het publiek.

Flockey meet de afstand tussen bezoekers met behulp van geanonimiseerde Bluetooth Low Energy-gegevens van mobiele apparaten. De app geeft de organisatoren realtime inzicht in de bezoekersstromen, de locatie van bezoekers en medewerkers en de onderlinge afstand. Op deze manier draagt Flockey bij aan de veiligheid.

Gepatenteerde technologie

Flockey maakt gebruik van EY’s gepatenteerde Proximity Monitor, van technologie van het Scandinavische Forkbeard en van het SAP Business Technology Platform en SAP Analytics Cloud. Een combinatie die eerder al goed was voor een SAP Innovation Award.

De EY Proximity Monitor werd al met succes ingezet, onder andere tijdens drie golfkampioenschappen van The European Tour. De organisatie had hiermee inzicht in de sociale afstand tussen golfers, ondersteunend personeel en gasten, en in de effectiviteit van de social distancing.

Veilig en verantwoord

“We zijn trots dat we de oplossing van EY, Forkbeard en SAP onder de naam Flockey mogen uitrollen in de evenementenbranche”, zegt Olivier Monod de Froideville van Unlimited Solutions. “Onze branche ligt al meer dan een jaar stil. Het is dan ook mooi dat we met Flockey kunnen bijdragen aan het veiliger organiseren van grootschalige events.”

“De EY Proximity Monitor stelt evenementenlocaties en -organisatoren in staat om op verantwoorde wijze publiek te ontvangen”, aldus Tom Velema en Bernd Kramer van EY. “Op basis van de data kunnen zij aantonen dat de maatregelen voor social distancing werken. Deze oplossing is bovendien eenvoudig op elke schaal toe te passen, tegen relatief lage kosten.”