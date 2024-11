In aanloop naar de feestdagen komt Sendcloud met WhatsApp Tracking

Met de feestdagen in aantocht bereiden veel webshops zich inmiddels voor op de jaarlijkse golf van online bestellingen. De bekende vraag ‘Waar blijft mijn pakketje?’ blijft dan niet uit. Om dergelijke leveringsvragen beter te managen, introduceert Sendcloud nu WhatsApp Tracking. Deze nieuwe feature helpt niet alleen om het aantal klantvragen te verminderen, maar verhoogt ook de klanttevredenheid.

Waar blijft mijn pakketje?

Meer dan een derde (36%) van alle klantinteracties draait om de vraag ‘Waar blijft mijn pakketje?’, wat het belang van tijdige en accurate tracking updates benadrukt. Tracking updates spelen dan ook een cruciale rol in de klantervaring: één op de vijf (20%) consumenten keert niet terug naar een webshop als de tracking info niet op orde is, en de helft (54%) keert alleen terug wanneer de webshop uitzonderlijke producten of prijzen biedt.

Hoe werkt WhatsApp Tracking?

Met een open rate van maarliefst liefst 98% zorgen WhatsApp-notificaties ervoor dat belangrijke updates over de bezorging altijd opvallen. Wijzigingen in de levertijd- of locatie blijven daardoor niet langer onopgemerkt. Zeker tijdens het piekseizoen, wanneer webwinkels vaker te maken hebben met verloren, beschadigde of vertraagde pakketten, is dat een effectieve manier om het aantal succesvolle leveringen te verhogen. Afhankelijk van hun behoeften kunnen webwinkels daarbij kiezen uit twee opties:

WhatsApp Standard: stuur automatisch kant-en-klare WhatsApp-notificaties om klanten op de hoogte te houden van hun bezorgstatus.

WhatsApp Business: los bezorgproblemen eenvoudig op door het versturen en ontvangen van WhatsApp-berichten, zodat klantvragen realtime kunnen worden beantwoord.

Meest gevraagde feature

“WhatsApp tracking is een van de meest gevraagde features, en het is duidelijk waarom. Heldere communicatie is cruciaal, vooral wanneer de drukte tijdens de feestdagen toeneemt. WhatsApp Tracking vermindert de chaos die daarmee gepaard gaat, door klanten vanaf het moment dat ze op de bestelknop klikken totdat het pakket bezorgd wordt goed te informeren. Deze feature is dan ook een belangrijke mijlpaal in onze voortdurende inzet om tracking-updates te verbeteren, zodat webwinkels én hun klanten kunnen rekenen op een naadloze bezorgervaring.” Aldus Christopher Dughieri, Chief Product and Technology Officer bij Sendcloud.