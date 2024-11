WhatsApp introduceert een manier om je chats beter te organiseren

Gesprekken labelen

Het is een handige optie om iets meer orde aan te brengen in de chaos. Zeker nu je ook steeds vaker WhatsApp-chats hebt met bedrijven en sommige mensen er nogal fan van zijn om overal losse groepschats van te maken, is het fijn als je WhatsApp-gesprekken wat meer context kunt meegeven. Tegelijkertijd is het sowieso goed om eens door je gesprekkenlijst heen te gaan en te bedenken of er niet iets verwijderd kan worden. Vaak zijn dat meer gesprekken dan je denkt.

Veel mensen vinden het vaak moeilijk om uit WhatsApp-groepsgesprekken te stappen. Het voordeel is dat anderen daar geen melding meer van krijgen. Je kunt dus vrij stilletjes uit een groepsgesprek vertrekken, zonder dat mensen daar heel snel van op de hoogte worden gebracht. Reden dus om ook die discussie over het kerstdiner van 2021 achter je te laten over die vakantiegroep van Ibiza 2016. Dat is inmiddels toch wel echt verleden tijd, tenzij je er goede herinneringen aan hebt of er bijvoorbeeld een overledene inzit die je niet wil wegdoen. Het kan geen kwaad daar af en toe even doorheen te gaan: om te verwijderen en om die nieuwe labels toe te voegen.