Dit zijn de apps waarvan je straks berichten kunt lezen in WhatsApp

WhatsApp maakt het heel binnenkort mogelijk om berichten te kunnen lezen van andere apps. Sterker nog, je kunt ze ook in WhatsApp beantwoorden, zonder dat je zelf een account hoeft te hebben in die andere app. Dit zijn de apps waarom het gaat.

Europese regels

Meta zal geheel volgens de Europese regels binnenkort toestaan om berichten te lezen en te beantwoorden binnen WhatsApp, die helemaal niet vanuit WhatsApp afkomstig zijn. Een vreemde situatie, maar het is een fijne bijkomstigheid omdat je hierdoor makkelijker afscheid kunt nemen van WhatsApp als je de app niet prettig vindt, zonder dat je meteen het risico loopt dat je je vrienden en familie niet meer kunt spreken.

De apps waarmee Meta afspraken heeft gemaakt over dit kunnen uitlezen en antwoorden zijn er momenteel drie: Telegram, Signal en Google Berichten. Google Berichten is eigenlijk gewoon ‘smsen’ op zijn ouderwets, maar Telegram en Signal zijn wel twee bekende WhatsApp-alternatieven. Zeker als je het niet eens bent met de manier waarop Meta met gebruikersdata omgaat, dan kan het veiliger voelen om zelf naar Telegram over te stappen, zonder dat je straks hoeft te verlangen van je omaatje of je vriendengroep dat zij ook allemaal naar Telegram overstappen.

Telegram via WhatsApp

Als je als WhatsApper met iemand wil appen die Telegram gebruikt, dan kun je er straks voor kiezen om dat gesprek binnen WhatsApp te laten plaatsvinden. Je kiest hierbij zelf of de gesprekken uit andere apps in een apart mapje komen, of gewoon door je WhatsApp-gesprekken heen komen te staan. Je kunt er ook voor kiezen om helemaal geen berichten uit andere apps toe te staan, als je het onoverzichtelijk vindt of er simpelweg geen behoefte aan hebt.

Verder werken de gesprekken met andere apps eigenlijk hetzelfde als WhatsAppjes: je kunt zelfs zien of iemand typt of niet, of iemand je bericht heeft ontvangen en je kunt reactie-emoji achterlaten. Het enige wat niet kan is bellen. Zowel via video als audio is het nog niet mogelijk om de link te maken met Telegram, Signal en Google Berichten, maar hieraan wordt wel gewerkt. Let wel, dit wordt pas verwacht in 2027.

Wanneer?

De nieuwe functie komt later dit jaar uit in Europa, maar wanneer precies is onbekend. Ook komen er mogelijk nog apps bij, maar die moeten dan wel gebruikmaken van het Signal-protocol. De berichtgeving blijft overigens wel end-to-end versleuteld, zoals je dat gewend bent van WhatsApp. Dat is ook waarom Meta met alle bedrijven om tafel moest om het een en ander door te spreken, ook technisch.

Een grote opluchting voor WhatsApp-verlaters, want die hoeven straks niet meer de grappen en grollen uit de groepsgesprekken te missen. Echter: het kunnen toevoegen van mensen van andere apps aan je groepsgesprek, dat wordt wel pas vanaf 2025 mogelijk.