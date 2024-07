Straks heb je elke dag een originele profielfoto op WhatsApp

We waren er meteen fan van toen het uit was, ook al werden natuurlijk ook bij die viral tool privacyvragen gesteld: Lensa. We deden zelfs voor wat je ervan kunt verwachten. Inmiddels zijn veel mensen Lensa vergeten, maar eenzelfde soort functie komt nu van Meta zelf naar WhatsApp. Zo heb je elke dag een originele profielfoto, als je dat wil natuurlijk.

WhatsApp-profielfoto

Wat we een voordeel vinden aan profielfoto’s die je maakt met AI is dat je zelf wat minder herkenbaar bent en geen eigen foto hoeft te gebruiken. Je weet immers maar nooit wie je op WhatsApp toevoegt. We ontvangen de laatste tijd aanzienlijk meer spam op WhatsApp en dan is het prettig als de persoon die jouw nummer ergens vandaan heeft gevist in ieder geval niet de echte jij ziet.

For those of you uploading your “fun” computer-generated profile pics – you do realize that Lensa is literally using your face to train their AI algorithms, right? #creepyasfuck pic.twitter.com/VL00BjxxHO — Agnes Sokol (@amsokol) December 8, 2022

Dat kan nu dus: Meta experimenteert al lang met alles AI: AI-afbeeldingen, AI-stickers, van alles om je gesprekken leuker te maken. Je zal maar net graag een afbeelding willen zien van een ezel met een cowboymuts, omdat je een domme spelfout maakte op DutchCowboys. Of je wil je vriend een formule 1-auto sturen met een slak erin, omdat zijn favoriete coureur het weer met een slakkengangetje deed op het circuit.

Meta AI

WABetaInfo stuitte in de testversie van WhatsApp al de mogelijkheid om selfies te uploaden, waarbij je er met een prompt voor kunt kiezen waar de uiteindelijke AI-afbeelding van jou zich moeten bevinden. In een Wilde Westen-setting bijvoorbeeld, of in de ruimte? Je zegt dan ‘Imagine me’ en volgt dan met waar de AI je zich moet voorstellen. Een leuke optie, al hebben we er nog niets van gezien. WABetaInfo kwam ook alleen een scherm tegen waarop stond dat je jezelf als ‘alles’ kon inbeelden. De afbeeldingen die bij de uitleg als voorbeeld staan zien er wel gaaf uit: