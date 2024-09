Signal: We gaan helemaal niet in zee met WhatsApp

WhatsApp heeft recent meer verteld over hoe het straks berichten van andere chat-apps toelaat in WhatsApp. Echter blijkt nu dat Signal niet een van de apps is die daarmee gaat werken.

WhatsApp schreef in een blogpost dat het ondersteuning voor gesprekken en oproepen biedt voor apps van derde partijen, mede omdat dat moet volgens de Digital Markets Act van de EU. Het is verplicht om zowel zijn Facebook Messenger als WhatsApp open te stellen voor andere apps, zodat je in WhatsApp berichten kan lezen van Telegram. Zo zijn mensen die eigenlijk geen WhatsApp willen gebruiken, maar wel contact willen houden met hun familie en vrienden, niet gedwongen om iedereen over te halen ook naar Telegram over te stappen.

De drie apps die werden genoemd waarvan je dan berichten zou kunnen lezen in WhatsApp zijn Telegram, Google Berichten en Signal. Maar, zo blijkt nu: Signal weet van niks. Inderdaad maakt Meta gebruik van het Signal-protocol om die interoperabiliteit mogelijk te maken, maar dat wil niet zeggen dat Signal als app ook meedoet met WhatsApp. Wil een app namelijk zijn berichten laten uitlezen door WhatsApp, dan moet het hiervoor zelf naar Meta gaan, in plaats van andersom. Signal heeft dat helemaal niet gedaan.

Het stelt: “Onze privacystandaarden zijn extreem hoog. Niet alleen willen we die niet verlagen, we willen ze zelfs blijven verhogen. Op dit moment zou werken met Whatsapp, Facebook Messenger, iMessage of zelfs een Matrix-dienst een verslechtering zijn van onze standaard voor gegevensbescherming.” Signal zegt dat dat onder andere te maken heeft met hoe ver de versleuteling gaat: het zou niet alleen je berichten versleutelen, zoals WhatsApp ook versleuteling op berichten heeft: het zou ook metadata, profielnaam en -foto plus groepsnamen en groepsinformatie versleutelen, net als als wie er in je contactenlijst staat en met wie je praat en wanneer.

De privacy gaat volgens de chat-app verder, waardoor Signal het niet ziet zitten om met WhatsApp mee te gaan. Het laat weten: “Ondanks dat Meta dus binnenkort voldoet aan de DMA door zich open te stellen voor andere apps, heeft Signal geen plannen voor interoperabiliteit met WhatsApp of Messenger. De apps van Meta moeten de lat op het gebied van privacy en beveiliging eerst aanzienlijk hoger leggen voordat je met Signal berichten naar WhatsApp kunt sturen of andersom. En of dat ooit gaat gebeuren?”

