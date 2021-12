​Signal: alles wat je moet weten over deze berichtendienst

Er is natuurlijk WhatsApp, maar als dat er even niet is, dan ziet deze berichtendienst een flinke piek in het aantal nieuwe gebruikers: Signal. Signal zet zichzelf vooral in de markt als een app die veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, zeker omdat dat bij WhatsApp niet altijd het geval is.

Signal is niet altijd Signal geweest, want het is de opvolger van RedPhone. Dat werd in 2010 gelanceerd, maar leek eigenlijk niet heel erg op Signal. Het was niet open source en zeker niet vrij toegankelijk. Bovendien werkte het alleen op Android, terwijl het mooie van Signal juist is dat het op allerlei verschillende platforms werkt. Signal is gratis. Het enige dat het van je wil weten is je telefoonnummer.

Met Signal kun je versleuteld berichten sturen en het bedrijf achter de messenger is Signal Foundation en Open Whisper Systems, dat ooit is opgericht door een ex-Twitter-medewerker. Interessant detail: de open source encryptie-tool van Signal, het Signal Protocol, wordt onder andere door WhatsApp gebruikt ter beveiliging. Je kunt eigenlijk alles wat op WhatsApp kan, zoals afbeeldingen sturen, video’s, spraakberichten en overige bestanden. Videobellen kan ook, gewoon bellen kan. Het videobellen wordt nu zelfs uitgebreid naar 40 mensen tegelijk.

Lijkt op WhatsApp

Hoewel die veiligheidsbelofte heel belangrijk is voor Signal, is dat zeker niet het enige is waarin het zich onderscheidt van de rest: het is namelijk ook nog eens gecreëerd door een non-profit. Dankzij donaties kan het blijven bestaan, in plaats van dat er een gigantisch techbedrijf achter schuilgaat. Het is zelfs helemaal niet van plan om geld te verdienen aan zijn gebruikers. Kortom: het verkoopt geen data door aan derden en het laat je niet allemaal advertenties zien. Hierdoor is het een vrij cleane app, ook al heeft hij wel veel overeenkomsten met WhatsApp als het gaat om functionaliteit.

Iets waar WhatsApp ook meer mee bezig is, dat is het introduceren van berichten die na enige tijd verdwijnen, iets waar Snapchat beroemd mee is geworden. Signal biedt dat ook al langer aan. Sowieso is Signal een populaire app onder mensen die liever niet willen dat iemand ooit iets van hun berichten te zien krijgt: het bedrijf heeft namelijk door die encryptie helemaal geen toegang tot je berichten. Het enige wat het kan overleggen zou je laatste status zijn en je telefoonnummer.