​WhatsApp-alternatief Signal weg uit NL als EU beleid aanneemt

Berichten-app Signal overweegt uit de EU te vertrekken als het beleid niet verandert. Het doelt hiermee niet per se op het verhuizen van een hoofdkantoor: de hele app dreigt uit de EU, en dus ook uit Nederland, te verdwijnen. Signal werd vooral in 2021 heel populair nadat Elon Musk opriep het te gaan gebruiken. Dat deed hij omdat Signal anders met de privacy van gebruikers omgaat dan bijvoorbeeld WhatsApp. De EU raadde het mensen zelfs aan om Signal te gebruiken.

Signal

Maar nu lijkt de relatie tussen de EU en Signal op een wat hobbelige weg terecht te zijn gekomen. Signal is bang dat een nieuw wetsvoorstel binnen Europa zal zorgen dat encryptie minder hevig moet zijn. President Meredith Whittaker heeft gezegd: “Als we uiteindelijk de keuze moeten maken tussen het afzwakken van onze encryptie of vertrekken uit de EU, dan vertrekken we.” Duidelijk. Het wetsvoorstel schrijft voor dat al je privéberichten inhoudelijk gescand moeten kunnen worden op criminele en strafbare feiten.

Hoewel het natuurlijk essentieel is dat kindermisbruik wordt opgespoord, is deze potentiële wetgeving in strijd met de end-to-end-encryptie waar Signal gebruik van maakt om de berichten van zijn gebruikers privé en beschermd te houden. Dat zou aangepast moeten worden als die wet er komt, want dan moeten de autoriteiten er toegang toe krijgen. Volgens Signal is er echter geen grijs gebied. Encryptie is er of voor iedereen en dan werkt het, of het is er niet helemaal en dan werkt het eigenlijk voor iedereen niet.