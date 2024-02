Signal heeft meer dan 1 miljoen Nederlandse gebruikers

Het is opvallend, omdat er niet een heel aanwijsbare reden is waardoor Signal zo groeit: het was in de twee jaar voor deze stijging zelfs redelijk stabiel en niet zo spannend. Het wilde zelfs misschien weg uit de EU . Maar nu heeft de app het aantal gebruikers in ons land in één jaar tijd maar meer dan een derde zien stijgen en dat komt uit op 1 miljoen Nederlandse Signal’ers. Dit blijkt uit het Nationale Social Media Onderzoek van Newcom. Begin 2023 deed Signal het met 785.000 gebruikers, maar inmiddels zijn dat er 1.050.000 in ons land.

Het is bijzonder, omdat WhatsApp echt ingeburgerd lijkt te zijn in ons land. Nu wil het downloaden van Signal ook niet zeggen dat WhatsApp er niet meer toe doet, maar dat er zoveel gebruikers zijn (en dat zijn dus geen downloads, maar mensen die de app gebruiken) is wel bijzonder in een land waar 17,8 miljoen mensen wonen. WhatsApp bleef gelijk aan zijn normale aantal en Teelgram is ook flink gegroeid, met 13 procent. Snapchat heeft het wat moeilijker, want die laten steeds meer mensen links liggen. Tienduizenden gebruikers zijn van Snapchat afgegaan in het afgelopen jaar.

Signal is een alternatief voor WhatsApp, dat naar eigen zeggen zorgt dat mensen niet gevolgd worden. Het doelt hiermee op grote bedrijven zoals Meta, die inmiddels door al hun apps (en macht) enorm veel data over zijn gebruikers heeft. Signal is gemaakt door een non-profit die privacysoftware maakt op een open source-manier. Het is niet op zoek naar winst, maar naar privacy en beveiliging. Volgens Signal moeten andere apps “allerlei manieren en trucjes inbouwen om uiteindelijk geld aan je privégesprekken te kunnen verdienen, wat vaak resulteert in minder privacy en zwakkere beveiliging’.

Het social media-onderzoek kan volgend jaar heel andere cijfers laten zien, want er staat met de komst van de Digital Markets Act van de EU heel wat te gebeuren. Zo moet WhatsApp het toestaan om berichten uit andere apps in WhatsApp te kunnen raadplegen en andersom. Dan kun je dus met Signal chats sturen naar iemand die WhatsApp gebruikt. Dit moet wel veilig en versleuteld gebeuren en dat is nog even zoeken voor de bedrijven, die om hiervoor te kunnen worden gebruikt een contract moeten afsluiten met Meta. Ze mogen dan ook wel opschieten, want als poortwachter moet Meta zorgen dat het in maart dit jaar zich aan de regels houdt.