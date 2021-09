Sendcloud haalt €150 miljoen op om internationale groei te versnellen.

Nu online shoppen de nieuwe standaard is, groeit de pakketmarkt naar verwachting van €403 miljard in 2021 naar €501 miljard in 2024. Hoewel 71% van de consumenten flexibiliteit als een cruciaal element van bezorging beschouwt, verzenden de meeste retailers hun orders nog altijd met één vervoerder. Sendcloud biedt hiervoor de oplossing: via het verzendplatform kunnen webshops eenvoudig met meerdere vervoerders verzenden om consumenten een flexibele bezorgervaring te bieden. Het platform bedient inmiddels meer dan 23,000 webwinkels, waaronder Gelato, Rosefield, Shoeby en Subdued.

Sendcloud haalt € 150 miljoen op om de internationale groei te versnellen. Momenteel heeft het bedrijf 400 medewerkers en wil dit aantal het komende jaar met nog eens 250 medewerkers vergroten. Sendcloud is het grootste e-commerce platform in Europa en helpt r4etailers met het optimaliseren van hun volledige verzendproces en verbetert tegelijkertijd de bezorgervaring voor consumenten.

“In een tijd waarin consumenten wereldwijd zelf willen bepalen waar, wanneer en hoe een bestelling bezorgd wordt, zijn toonaangevende webshops afhankelijk van Sendcloud om hun verzendproces te optimaliseren,” aldus Rob van den Heuvel, CEO en Co-founder van Sendcloud. “Om groeiende pakketvolumes te kunnen verwerken en consumenten op de lange termijn te binden, is een verzendoplossing zoals Sendcloud cruciaal. We zijn trots op de samenwerking met Softbank en L Catterton en kijken uit naar deze nieuwe fase voor ons bedrijf.”

Sendcloud

Via Sendcloud koppelen webwinkels rechtstreeks met alle grote Europese vervoerders, waardoor ze met behulp van slechts één integratie toegang krijgen tot een breed scala aan bezorgopties. Van internationaal verzenden en levering in pakketkluizen, tot het kunnen kiezen van de dag en tijdvak voor levering. Bovendien biedt het platform toegang tot 400,000 servicepunten, zodat consumenten hun pakket kunnen ophalen op de door hun gewenste tijd en locatie. De technologie van Sendcloud vereenvoudigt e-commerce logistiek door de verschillende API’s van vervoerders te vervangen door één eenvoudige verzendoplossing, om zo een soepele bezorgervaring te garanderen voor zowel consumenten als retailers.

Groeiende aantal pakketten

“Het groeiende aantal pakketten en de vraag naar flexibiliteit vergroten de noodzaak voor een slimme verzendoplossing voor retailers,” zegt Yanni Pipilis, Managing Partner bij Softbank Investment Advisers. “Sendcloud heeft een toonaangevend alles-in-een verzendplatform gebouwd dat retailers helpt om hun checkout, verzending, tracking en retouren te optimaliseren. We zijn verheugd om Rob en het Sendcloud team te ondersteunen in hun missie om de e-commerce markt verder te ontplooien.”

Christopher North, Managing Partner bij L Catterton, voegt daaraan toe: “Sendcloud’s schaalbare en gebruiksvriendelijke platform loopt voorop in het ondersteunen van geavanceerde verzendprocessen voor retailers in heel Europa. We kijken er dan ook naar uit om met het deskundige Sendcloud team samen te werken en onze ervaring op het gebied van e-commerce en snelgroeiende techbedrijven in te zetten om Sendcloud te ondersteunen bij haar wereldwijde groei.”