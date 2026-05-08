Google
heeft zijn AI-functies binnen Gmail
aangescherpt, waardoor de Help me write-functie nu nog geavanceerder is. Waarom zelf een e-mail schrijven als een AI-agent dat voor je kan doen?
Help me write bestond al enkele maanden. Het is in feite een AI-assistent
die je helpt met het opstellen van e-mails in Gmail. Hartstikke handig natuurlijk, al voelen de e-mails soms nog wel wat gemaakt. Je wil natuurlijk niet dat de ontvangen weet dat je je e-mail door een AI-bot hebt laten schrijven.
Help me write
In een nieuwe blogpost
meldt Google dat het de Help me write-functie heeft verbeterd. Zo kan de AI-bot leren van je schrijfwijze in je Gmail-account, en daarop de e-mailconcepten die hij schrijft aanpassen. Op die manier past de stijl en toon van de e-mail beter bij hoe jij de mail zelf zou schrijven. Wel zo handig.
Een andere verbetering is dat de AI-bot meer context kan krijgen voor het schrijven van e-mails. Dat kan doordat de AI-bot nu Gmail en Google Drive aan elkaar kan koppelen om zo meer informatie te vergaren over onderwerpen waar hij over moet schrijven. Op die manier begrijpt de AI-mailopsteller beter waar hij over schrijft.
Denk bijvoorbeeld aan een marketingcampagne die je aan het opzetten bent. De AI-bot haalt informatie uit je Google Drive-bestanden en uit recentelijk verstuurde e-mails. Op deze manier is de kennis van de AI-bot een stuk geavanceerder dan voorheen, waardoor de opgestelde e-mails veel relevanter worden.
De vernieuwde Help me write-functie wordt inmiddels langzaam maar zeker wereldwijd uitgerold naar Business Starter-, Standard- en Plus-gebruikers, alsmede Enterprise Starter-, Standard- en Plus-gebruikers.
AI Inbox
Nog niet in Nederland beschikbaar, maar hopelijk wel in de toekomst: de AI Inbox voor Gmail op iOS en Android. De webversie werd eerder dit jaar al in de VS geïntroduceerd. Het gaat om een apart kopje in je Gmail-menu. Door daar op te drukken krijg je herinneringen van belangrijke e-mails en to-do’s, zodat je weet wat prioriteit heeft in je mailbox.
De AI-bot baseert deze rangschikking op het hoeveelheid mailcontact dat je met e-mailers hebt, wie daadwerkelijk in je adresboekje staan en de mogelijke relaties die je met hen hebt gebaseerd op de tekst in de e-mails. Zaken als afspraakherinneringen, aankomende rekeningen of opdrachten die tijdsgebonden zijn krijgen zo prioriteit.
Duidelijk is dat kunstmatige intelligentie
enorm kan helpen bij het versimpelen van taken zoals je mailbox ordenen en bijhouden. Dat is wel zo handig, want soms kan je mailbox doorspitten een flink deel van je werkdag in beslag nemen. Dit soort ontwikkelingen kunnen we dan ook alleen maar toejuichen!