Google heeft zijn AI-functies binnen Gmail aangescherpt, waardoor de Help me write-functie nu nog geavanceerder is. Waarom zelf een e-mail schrijven als een AI-agent dat voor je kan doen?

Help me write bestond al enkele maanden. Het is in feite een AI-assistent die je helpt met het opstellen van e-mails in Gmail. Hartstikke handig natuurlijk, al voelen de e-mails soms nog wel wat gemaakt. Je wil natuurlijk niet dat de ontvangen weet dat je je e-mail door een AI-bot hebt laten schrijven.

Help me write

In een nieuwe blogpost meldt Google dat het de Help me write-functie heeft verbeterd. Zo kan de AI-bot leren van je schrijfwijze in je Gmail-account, en daarop de e-mailconcepten die hij schrijft aanpassen. Op die manier past de stijl en toon van de e-mail beter bij hoe jij de mail zelf zou schrijven. Wel zo handig.

Een andere verbetering is dat de AI-bot meer context kan krijgen voor het schrijven van e-mails. Dat kan doordat de AI-bot nu Gmail en Google Drive aan elkaar kan koppelen om zo meer informatie te vergaren over onderwerpen waar hij over moet schrijven. Op die manier begrijpt de AI-mailopsteller beter waar hij over schrijft.

Denk bijvoorbeeld aan een marketingcampagne die je aan het opzetten bent. De AI-bot haalt informatie uit je Google Drive-bestanden en uit recentelijk verstuurde e-mails. Op deze manier is de kennis van de AI-bot een stuk geavanceerder dan voorheen, waardoor de opgestelde e-mails veel relevanter worden.

De vernieuwde Help me write-functie wordt inmiddels langzaam maar zeker wereldwijd uitgerold naar Business Starter-, Standard- en Plus-gebruikers, alsmede Enterprise Starter-, Standard- en Plus-gebruikers.

AI Inbox

Nog niet in Nederland beschikbaar, maar hopelijk wel in de toekomst: de AI Inbox voor Gmail op iOS en Android. De webversie werd eerder dit jaar al in de VS geïntroduceerd. Het gaat om een apart kopje in je Gmail-menu. Door daar op te drukken krijg je herinneringen van belangrijke e-mails en to-do’s, zodat je weet wat prioriteit heeft in je mailbox.

De AI-bot baseert deze rangschikking op het hoeveelheid mailcontact dat je met e-mailers hebt, wie daadwerkelijk in je adresboekje staan en de mogelijke relaties die je met hen hebt gebaseerd op de tekst in de e-mails. Zaken als afspraakherinneringen, aankomende rekeningen of opdrachten die tijdsgebonden zijn krijgen zo prioriteit.