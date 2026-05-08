1 april inhakersSamsungAITech in AsiaAutomotiveNetflixTechnologie
Alle channels
AdverterenVolg ons op Whatsapp
gmail

Gmail zet AI in om het schrijven van e-mails nog makkelijker te maken

E-mail08 mei , 13:19doorMichel Musters
Google heeft zijn AI-functies binnen Gmail aangescherpt, waardoor de Help me write-functie nu nog geavanceerder is. Waarom zelf een e-mail schrijven als een AI-agent dat voor je kan doen?
Help me write bestond al enkele maanden. Het is in feite een AI-assistent die je helpt met het opstellen van e-mails in Gmail. Hartstikke handig natuurlijk, al voelen de e-mails soms nog wel wat gemaakt. Je wil natuurlijk niet dat de ontvangen weet dat je je e-mail door een AI-bot hebt laten schrijven.

Help me write

In een nieuwe blogpost meldt Google dat het de Help me write-functie heeft verbeterd. Zo kan de AI-bot leren van je schrijfwijze in je Gmail-account, en daarop de e-mailconcepten die hij schrijft aanpassen. Op die manier past de stijl en toon van de e-mail beter bij hoe jij de mail zelf zou schrijven. Wel zo handig.
Een andere verbetering is dat de AI-bot meer context kan krijgen voor het schrijven van e-mails. Dat kan doordat de AI-bot nu Gmail en Google Drive aan elkaar kan koppelen om zo meer informatie te vergaren over onderwerpen waar hij over moet schrijven. Op die manier begrijpt de AI-mailopsteller beter waar hij over schrijft.
Gmail
Denk bijvoorbeeld aan een marketingcampagne die je aan het opzetten bent. De AI-bot haalt informatie uit je Google Drive-bestanden en uit recentelijk verstuurde e-mails. Op deze manier is de kennis van de AI-bot een stuk geavanceerder dan voorheen, waardoor de opgestelde e-mails veel relevanter worden.
De vernieuwde Help me write-functie wordt inmiddels langzaam maar zeker wereldwijd uitgerold naar Business Starter-, Standard- en Plus-gebruikers, alsmede Enterprise Starter-, Standard- en Plus-gebruikers.

AI Inbox

Nog niet in Nederland beschikbaar, maar hopelijk wel in de toekomst: de AI Inbox voor Gmail op iOS en Android. De webversie werd eerder dit jaar al in de VS geïntroduceerd. Het gaat om een apart kopje in je Gmail-menu. Door daar op te drukken krijg je herinneringen van belangrijke e-mails en to-do’s, zodat je weet wat prioriteit heeft in je mailbox.
De AI-bot baseert deze rangschikking op het hoeveelheid mailcontact dat je met e-mailers hebt, wie daadwerkelijk in je adresboekje staan en de mogelijke relaties die je met hen hebt gebaseerd op de tekst in de e-mails. Zaken als afspraakherinneringen, aankomende rekeningen of opdrachten die tijdsgebonden zijn krijgen zo prioriteit.
Duidelijk is dat kunstmatige intelligentie enorm kan helpen bij het versimpelen van taken zoals je mailbox ordenen en bijhouden. Dat is wel zo handig, want soms kan je mailbox doorspitten een flink deel van je werkdag in beslag nemen. Dit soort ontwikkelingen kunnen we dan ook alleen maar toejuichen!

Lees ook

Op zoek naar inspiratie voor Spotify? Claude is je manOp zoek naar inspiratie voor Spotify? Claude is je man
Google gaat zijn AI-modellen op de game Eve Online trainenGoogle gaat zijn AI-modellen op de game Eve Online trainen
Google gaat informatie van social media halen voor AI OverviewsGoogle gaat informatie van social media halen voor AI Overviews
email

De psychologie achter succesvolle e-mailonderwerpen

E-mail
27 april 2026
veiligheid

Veiligheid versus bescherming op digitale platforms

Online
25 januari 2026
Gmail

Gemini AI tovert je Gmail om tot een slimme werkplek

E-mail
09 januari 2026
startpage desktop

Fuck.it: e-maildienst die privacy verkoopt met een attitude

E-mail
11 november 2025

doorMichel Musters

Deel dit bericht

Loading