Het is een game van al 23 jaar oud, maar dat is misschien wel juist waarom Google er zo in geïnteresseerd is: Eve Online wordt namelijk door Google's experimentele afdeling DeepMind gebruikt om zijn kunstmatige intelligentie -modellen te trainen.

Data uit een game van 23 jaar oud

Het AI-lab van Google heeft bovenmatig veel interesse in de data uit Eve Online, zo blijkt uit het feit dat het flink investeert in de game. Eve Online is een massively multiplayer online roleplaying game, beter bekend als MMORPG. Het is gemaakt door het IJslandse CCP Games en hierin ontmoet je online in een gigantisch universum meerder gamers en kun je bijvoorbeeld samenwerken om te mijnen of te vechten.

Fenris Creations, de nieuwe game van CCP Games, kan ook rekenen op steun van Google. Heel veel steun, want er wordt flink geïnvesteerd. De makers van Eve Online laten weten vaak met de mensen van Google DeepMind over EVE te hebben gesproken. "Ze laten me mijn verhaal doen omdat ze diezelfde liefde voor games delen. Projecten zoals AlphaGo en AlphaStar hebben aan de basis gestaan van ons begrip van intelligentie, leren en probleemoplossing."

"Daarom is dit partnerschap zo logisch. EVE is een van de weinige omgevingen waarin vragen over intelligentie kunnen worden onderzocht binnen iets dat zich al gedraagt als een levende wereld. Om heel duidelijk te zijn: dit initiële onderzoek zal plaatsvinden in gecontroleerde, offline versies van EVE die niet verbonden zijn met Tranquility. Maar het opent wel de deur naar werk dat heel erg trouw voelt aan EVE: lastige vraagstukken, lange tijdlijnen, vreemde mogelijkheden en mensen die bereid zijn te verkennen wat de toekomst brengt."

Er gaat veel veranderen voor het team: de ontwikkelaar was in handen van Pearl Abyss uit Korea, maar wordt nu weer onafhankelijk. Google heeft waarschijnlijk vooral interesse in de vele beslissingen die gamers moeten maken. Maar ook het feit dat er battles inzitten die uren kunnen duren en assets die inmiddels wel honderdduizenden dollars waard zijn maakt het interessant. Google zelf omschrijft zijn doel als het bekiken hoe AI-onderzoek kan plaatsvinden binnen een door spelers gedreven universum".

EVE is niet normaal

Verder is de game nog lang niet uitontwikkeld: "EVE is nooit een normaal spel geweest. Het is een universum met een eigen economie, politiek, vetes, legendes, scams, geschiedenis en vriendschappen. Het begon als iets duisters en grimmigs, maar jullie hebben het getransformeerd tot iets prachtigs. En soms een beetje krankzinnig, maar dat is precies waarom we ervan houden. Dat betekent echter ook dat EVE op een andere manier opgebouwd moet worden."

"Soms gaat dat om nieuwe schepen, betere tools, krachtigere technologie of een duidelijker pad voor nieuwe spelers. Volgende week hoor je tijdens Fanfest uitgebreid over die plannen. Maar soms betekent het ook het maken van zakelijke beslissingen die ons de juiste basis geven om nog decennia door te kunnen gaan."

Die laatste opmerking klinkt wat onheilspellend, maar er wordt duidelijk volgende week meer over bekendgemaakt. Het is niet niks om Google erbij te betrekken en hoewel het financieel goed is voor de studio, zou het wel eens spelers kunnen afschrikken.