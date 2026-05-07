AI-tools voor beeld, video en audio schieten momenteel als paddenstoelen uit de grond. Toch blijft één probleem hardnekkig terugkomen: de meeste generatieve AI-tools zijn nog altijd te technisch voor gewone gebruikers. Goede prompts schrijven voelt soms bijna als programmeren.

Het Amsterdamse Creative Fabrica wil dat veranderen. Het platform, dat wereldwijd meer dan 20 miljoen makers bedient, gaat intensiever samenwerken met Google Cloud om AI-contentcreatie toegankelijker én professioneler te maken. Daarbij worden onder meer Gemini Lyria en Imagen geïntegreerd in een nieuwe AI-suite waarmee gebruikers complete creatieve projecten kunnen bouwen zonder complexe workflows.

En eerlijk: dit voelt als een interessante volgende stap in hoe AI langzaam verschuift van losse tools naar volledige creatieve ecosystemen.

Van prompts naar complete creatieve workflows

Creative Fabrica positioneert zichzelf al jaren als platform voor ontwerpers, hobbyisten en creators die digitale assets willen maken of verkopen. Maar AI verandert die markt razendsnel.

Waar gebruikers vroeger vooral losse afbeeldingen genereerden, verschuift de focus nu richting complete multimodale workflows. Daarvoor lanceerde het bedrijf eerder al Studio AI, een creatieve suite waarin verschillende AI-tools samenkomen. Dankzij de samenwerking met Google Cloud wordt dat platform nu fors uitgebreid.

Volgens Creative Fabrica draait het daarbij vooral om het weghalen van technische drempels. Gebruikers hoeven niet langer ingewikkelde prompts te bouwen om professionele resultaten te krijgen.

Een voorbeeld daarvan is de nieuwe 3D-modelgenerator. Gebruikers typen simpelweg een beschrijving in, waarna verschillende Gemini-processen achter de schermen samenwerken om realtime een 3D-preview op te bouwen.

Gemini, Veo en Lyria vormen de motor achter Studio AI

De samenwerking draait niet alleen om Gemini. Creative Fabrica gebruikt meerdere AI-modellen van Google Cloud om verschillende creatieve disciplines samen te brengen binnen één omgeving. De AI-stack bestaat uit:

Gemini voor reasoning en creatieve interpretatie

Veo voor videogeneratie

Lyria voor audio

Imagen voor beeldgeneratie

Daardoor probeert Creative Fabrica veel verder te gaan dan een simpele AI-imagegenerator. Het doel is een compleet creatief ecosysteem waarin video, audio, afbeeldingen en zelfs 3D-modellen samenkomen binnen dezelfde workflow.

Dat sluit aan op een bredere trend binnen AI: gebruikers willen niet alleen losse assets genereren, maar complete producties bouwen vanuit één platform.

AI zonder de maker buitenspel te zetten

Interessant is dat Creative Fabrica opvallend veel nadruk legt op een “human-in-the-loop”-aanpak. Dat zie je vooral terug in de nieuwe Edit-to-Earn-functie. Daarmee kunnen gebruikers bestaande ontwerpen aanpassen met AI, terwijl de originele maker gewoon credits én inkomsten blijft ontvangen.

Dat is slim, want juist binnen de creator economy groeit de discussie over AI-content explosief. Veel ontwerpers vrezen dat generatieve AI hun werk vervangt of zonder toestemming gebruikt.

Creative Fabrica probeert zichzelf juist neer te zetten als hybride model waarbij AI vooral het technische werk versnelt, terwijl menselijke makers centraal blijven staan. Of dat model op lange termijn standhoudt, moet nog blijken. Maar het is in ieder geval interessanter dan de standaard “AI vervangt creativiteit ”-aanpak die veel andere platforms lijken te kiezen.

AI die automatisch video’s van je foto’s maakt

Naast de professionele creatieve tools introduceert Creative Fabrica ook een consumentengerichte toepassing genaamd Moments.

Die applicatie gebruikt Gemini om complete fotobibliotheken te analyseren en automatisch professionele videomontages te maken, inclusief muziek en effecten.

Het idee doet denken aan automatische herinneringsvideo’s van Google Photos of Apple Photos, maar Creative Fabrica trekt het nadrukkelijk verder richting AI-gestuurde storytelling.

Voor gebruikers betekent dat minder handmatig editen en meer automatisch gegenereerde content die direct klaar is om te delen.

AI-creatie verandert langzaam in een platformoorlog

De samenwerking tussen Google Cloud en Creative Fabrica laat ook iets anders zien: de strijd rondom generatieve AI verschuift langzaam van losse modellen naar complete ecosystemen. De grote techbedrijven leveren:

infrastructuur

AI-modellen

cloudplatformen

Bedrijven zoals Creative Fabrica bouwen daar vervolgens creatieve producten bovenop die veel toegankelijker zijn voor gewone gebruikers. En precies daar zit waarschijnlijk de grootste impact van deze samenwerking. Niet iedereen wil leren prompten als een engineer. Veel mensen willen simpelweg iets maken.

Creative Fabrica probeert AI daarom minder technisch en meer creatief te maken. En dat zou uiteindelijk weleens belangrijker kunnen blijken dan nóg een nieuwe AI-imagegenerator.