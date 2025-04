Nieuwe ChatGPT-trend: AI herkent locaties op foto’s zonder enige context

Leuk spelletje, of serieus privacyrisico?

Hoewel veel mensen het inzetten als AI-versie van GeoGuessr, luiden experts ook de noodklok. Want: wat als iemand een screenshot van een Instagram Story uploadt? Of een foto van een huis in de straat? Of iemand herkent aan details in de achtergrond?

Er zijn weinig ingebouwde grenzen aan deze functie. OpenAI zegt wel dat de ChatGPT modellen niet getraind zijn om mensen te identificeren en dat er actieve monitoring is tegen misbruik – maar tot nu toe zijn er geen duidelijke beperkingen op het gebruik van deze reverse location-herkenning.

OpenAI’s reactie

In een verklaring aan TechCrunch stelt OpenAI: “We hebben onze modellen getraind om verzoeken te weigeren rond privé of gevoelige informatie, en nemen maatregelen tegen misbruik. Tegelijk zien we toepassingen op het gebied van toegankelijkheid, onderzoek en noodgevallen.”

Of dat voldoende is, blijft de vraag.

Wat kunnen we ermee?

Voor developers, onderzoekers en content creators opent deze functie boeiende mogelijkheden:

Locaties herkennen voor reisinspiratie

Lokale menukaarten analyseren voor culinaire trends

Gebouwen of stijlen traceren voor educatieve toepassingen

Maar tegelijkertijd vraagt deze technologie ook om ethische richtlijnen, transparantie en mogelijk nieuwe regelgeving.

Conclusie

De ‘reverse location AI’-trend op ChatGPT laat opnieuw zien hoe krachtig visuele AI geworden is – en hoe dun de lijn is tussen handig en heftig. Wat vandaag nog een viral TikTok-truc is, kan morgen zomaar een maatschappelijke discussie worden.