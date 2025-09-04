Deze gratis AI-tool maakt hele 3D-werelden van 1 foto

Tencent heeft een nieuwe AI-tool ontwikkeld die mensen wegblaast. Het gaat om een gratis, open model genaamd HunyuanWorld-Voyager waarbij er hele werelden kunnen worden gebouwd op basis van een foto. En dan niet gewoon een plaatje en dat is het: het zijn 3D-werelden waarin je zelfs de camera kunt bewegen.

AI-tool van Tencent

Het is een indrukwekkende tool om te zien en Tencent doet ook zijn best om meteen te tonen hoe veelzijdig het kan zijn. Je kunt het natuurlijk als makelaar gebruiken als je wat foto’s van een huis hebt, maar ook als automaker om heel snel te bedenken hoe een auto er in het echt uit komt te zien. Dan is er ook nog het bouwen van werelden voor animatiefilms en games, zoals je boven dit artikel ziet: de toepassingsmogelijkheden zijn enorm.

Nu is dat gamevoorbeeld wel meer een mobiele game die niet zoveel vergt dan dat we kijken naar een grote triple A-titel, want het zijn geen echte 3D-modellen die eruit voortkomen. Het zijn 2D-videoframes die een soort ruimtelijke vastigheid hebben waardoor zo’n wereld wordt gebouwd. Elke keer dat je een foto instuurt worden er 49 frames gemaakt en dat is zo’n 2 seconden aan video. Je kunt er dus niet hele films mee maken nog. Dat zou ook wel heel veel rekenkracht en energie kosten, als dat inderdaad werd gedaan.