Chinese virtuele verkoopmedewerkers doen het beter dan mensen

Is AI beter dan de mens en pikt het onze banen in? Waarschijnlijk gaat AI het werkleven wel heel erg veranderen, voor zover dat daar niet al mee is begonnen. In China is in ieder geval al glashelder dat AI heel goed werk voor ons kan doen en dat het er zelfs beter in is dan de mens. Chinese virtuele verkoopmedewerkers halen meer sales binnen dan hun menselijke collega’s.

Livestreams met AI-verkoopmedewerkers

Het gaat om livestreams waarin virtuele personen van alles en nog wat verkopen op een TellSell-achtige manier. Natte doekjes, printers, de virtuele verkopers gaan onvermoeibaar door. Elke minuut van de dag, alle dagen van de week, zonder slaappauze, kunnen deze medewerkers allerlei items aan de mens slijten. Het deert de AI niet als er even niemand kijkt omdat het nacht is. Is er wel iemand, dan wordt er regelmatig even gekeken naar de reacties die binnenkomen en zelfs gereageerd. Het is echt net alsof je naar Tommy Teleshopping kijkt, maar dan virtueel, volledig geregeld via AI.

Niet houterig, maar gewoon alsof er een echt persoon staat te presenteren die af en toe even op de teleprompter kijkt, even wat reacties leest, en heel natuurlijk praat, alsof het een echt mens is. “Ik zie veel vrienden de livestream inkomen. Hallo, dit is de officiële winkel van Brother printers,” zegt de vrouwelijke virtuele verkoopmedewerker. Alles lijkt echt, behalve dat er eens in de zoveel tijd toch een kleine glitch is, waardoor ze heel even hapert of blijft hangen. Dan moet iemand bij PLTFRM even aan de bak, want dat is het bedrijf die uitbater is van deze virtuele medewerkers. Het werkt op basis van AI door Baidu en DeepSeek om de avatars natuurlijk te laten praten en bewegen.