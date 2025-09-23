Twee vliegende auto’s knallen op elkaar in China

Het is een bijzondere tijd om op aarde te leven: zelfrijdende taxi’s, huisrobots en vliegende auto’s. Het is er allemaal en het wordt volop getest en geïmplementeerd. Maar dat komt met zijn risico’s, zo bleek bij een repetitie voor een vliegshow in China. Twee vliegende auto’s kwamen in de lucht tegen elkaar aan en moesten snel neerkomen.
Het gaat om twee Xpeng AeroHT-auto’s die tijdens de repetitie voor de Changchun vliegshow in China tot botsing kwamen. Een van de twee landde en vloog in de brand, terwijl de andere veilig en wel kon landen. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. Hoewel het om een incident gaat, wordt het ook aangegrepen om vraagtekens te zetten bij het fenomeen vliegende auto: zijn die wel al veilig genoeg om dit soort demonstraties te doen?
Om nog maar te zwijgen over de langere termijn: hoe zal de wereld eruitzien als we vliegende auto’s gebruiken? Het voordeel is dat er dan minder verkeersdrukte is en dat je sneller kunt reizen op een flexibele manier, maar dit soort botsingen in de lucht zullen ook enorm toenemen. Er is niet voor niets is als luchtverkeersleiding, en die mensen hebben niet voor niets extreem goedbetaalde banen: het is knap lastig om al die gevaartes in de lucht in de goede banen te leiden, helemaal als er straks een heel leger aan die dingen rondvliegt op een plek. Daarnaast zijn er natuurlijk ook andere uitdagingen, zoals het energieverbruik, de infrastructuur en de toegankelijkheid en kosten die bij dit type vervoer gemoeid zijn.
Stel je voor, het is 2035 en er zijn geen vliegende auto’s: de wegen zijn drukker, maar meer mensen rijden elektrisch dus het is minder slecht gesteld met de uitstoot dan nu bijvoorbeeld. Zelfrijdend auto’s zorgen bovendien samen dat er veel minder files zijn, omdat ze elkaar constant op de hoogte houden van waar ze rijden, hoe hard ze rijden en of ze eventueel afremmen.
Als vliegende auto’s wel populairder worden en ja, werkelijkheid worden in het dagelijks leven, dan zal dat in 2035 waarschijnlijk vooral zijn onder zakenmensen, rijke mensen en nooddiensten. Files zijn er nog wel, want er zijn nog steeds mensen die gewoon op de weg rijden, maar er is daarnaast veel meer overlast in de vorm van geluid: elektrisch vliegen is nog steeds een verre droom, dus we gooien al die uitstoot weer de atmosfeer in en maken dus flink herrie als we stijgen en landen.
Zonder vliegende auto’s zal de toekomst er een stuk schoner uitzien, naast dat het ook veel toegankelijker is voor iedereen, maar met vliegende auto’s is de wereld wel innovatiever. Massavervoer zal het in ieder geval niet zo snel worden, en als er vaker ongelukken zoals die in China plaatsvinden, dan is het de vraag of de uitrol van dit soort technologie geen vertraging zal oplopen. Hoewel, het zal waarschijnlijk vooral wet- en regelgeving zijn die de innovatie op het gebied van vliegende auto’s zal tegenhouden. Zeker in Nederland, waar wetgeving over iets eenvoudigs als een elektrische step of een fatbike al de nodige voeten in de aarde heeft… Maar mocht je er toch vast een willen kopen: de vliegende auto van Xpeng kost ongeveer 300.000 euro.