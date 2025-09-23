Twee vliegende auto’s knallen op elkaar in China

Het is een bijzondere tijd om op aarde te leven: zelfrijdende taxi’s, huisrobots en vliegende auto’s. Het is er allemaal en het wordt volop getest en geïmplementeerd. Maar dat komt met zijn risico’s, zo bleek bij een repetitie voor een vliegshow in China. Twee vliegende auto’s kwamen in de lucht tegen elkaar aan en moesten snel neerkomen.

Vliegende auto’s

Het gaat om twee Xpeng AeroHT-auto’s die tijdens de repetitie voor de Changchun vliegshow in China tot botsing kwamen. Een van de twee landde en vloog in de brand, terwijl de andere veilig en wel kon landen. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. Hoewel het om een incident gaat, wordt het ook aangegrepen om vraagtekens te zetten bij het fenomeen vliegende auto: zijn die wel al veilig genoeg om dit soort demonstraties te doen?

Om nog maar te zwijgen over de langere termijn: hoe zal de wereld eruitzien als we vliegende auto’s gebruiken? Het voordeel is dat er dan minder verkeersdrukte is en dat je sneller kunt reizen op een flexibele manier, maar dit soort botsingen in de lucht zullen ook enorm toenemen. Er is niet voor niets is als luchtverkeersleiding, en die mensen hebben niet voor niets extreem goedbetaalde banen: het is knap lastig om al die gevaartes in de lucht in de goede banen te leiden, helemaal als er straks een heel leger aan die dingen rondvliegt op een plek. Daarnaast zijn er natuurlijk ook andere uitdagingen, zoals het energieverbruik, de infrastructuur en de toegankelijkheid en kosten die bij dit type vervoer gemoeid zijn.