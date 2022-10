Vijf vliegende auto's die op dit moment in ontwikkeling zijn

Sommige mensen vragen zich af waarom we nu nog niet in vliegende auto’s rondzweven, maar dat ligt niet alleen aan de wetgeving die daar nog niet klaar voor is. Er moeten ook nog volop vliegende bolides worden ontwikkeld. Dat wordt ook veelvuldig gedaan, maar zoals we laatst al meldden zijn er ook veel vliegende auto’s die helaas stranden. Soms al in de conceptfase, maar soms ook al terwijl het apparaat zelf er al is en succesvol heeft gevlogen. Deze vliegende auto’s zijn nog wel in ontwikkeling en het volgen waard.

Vliegende auto-race

Australië heeft de eerste race met vliegende auto’s gehouden: dat is nog nooit ergens gebeurd. De bolides gingen de lucht in in de Australische woestijn waar twee piloten het tegen het elkaar opnamen: Zephatiali Walsh en Fabio Tishcler. Is dit het nieuwe alternatief op de Formule 1? In ieder geval waren er wel diverse namen uit de wereld bij betrokken. Het is in ieder geval nog mar het begin: de Airspeeder EXA-competitie is er een die uit meerdere races zal bestaan met meerdere voertuigen.