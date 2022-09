De vliegende auto van Larry Page komt er niet

Larry Page is bekend als man achter Google, maar de laatste jaren hield hij zich veelal met andere zaken bezig. Eén van de meest opmerkelijke bezigheden is Kitty Hawk, de vliegende auto . Eigenlijk moeten we zeggen was: het project wordt namelijk stopgezet.

De Kitty Hawk had een klein, elektrisch vliegend voertuig moeten worden dat je zowel kon gebruiken als hobby, als als manier om jezelf te vervoeren. Eigenlijk was het meest zakelijk interessante plan om er vliegende taxi’s van te maken. Het werd in 2017 onthuld en was toen veelbelovend: inmiddels weten we echter beter. Larry is er in een post op LinkedIn erg kort over: “We hebben besloten Kittyhawk af te bouwen. We werken nog aan de details van wat er nu gaat gebeuren.”

Vliegende auto

Larry was als research- en developmentadviseur met het project bezig. Dat blijft hij waarschijnlijk ook gedeeltelijk, want Kitty Hawk gaat niet helemaal verdwijnen. Het zit nog steeds samen met Boeing in een joint venture genaamd Wisk Aero. Er is al honderden miljoenen geïnvesteerd in die joint venture. Hoewel het project Kitty Hawk op zichzelf duidelijk niet is gelukt, is het zeker niet voor iets geweest. Zo heeft Flyer als een van de eerste vaartuigen laten zien dat we elektrisch verticaal kunnen opstijgen en landen. Iets dat veel anderen deed volgen, zoals Joby Aviation Volocopter en Lilium. Ook andere bedrijven zoals Uber

Aan de andere kant is Larry Page waarschijnlijk in de verste verten nog niet klaar met vliegende auto’s. Hij heeft ook nog steeds een ander bedrijf dat zich hiermee bezighoudt, namelijk Opener. Sowieso zijn er erg veel bedrijven die azen op dé oplossing qua vliegende taxi. Iets dat nog vele jaren in beslag zal nemen, omdat bijvoorbeeld ook wet- en regelgeving hier nog totaal niet klaar voor is. Toch zijn er technisch gesproken al veel successen geweest. De AirCar is bijvoorbeeld een zelfrijdende auto die vorig jaar succesvol van Nitra naar Bratislava ging. Hij deed maar 35 minuten over een afstand van 75 kilometer (ongeveer wat het ook van Amsterdam naar Rotterdam is). Een traject dat normaal wel een uur duurt.