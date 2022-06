​Honda en Sony beginnen een bedrijf voor elektrische auto’s

Sony wil een mobiliteitssyteem maken dat de bestuurder helpt bij entertainment (zoals muziek afspelen), maar ook bij de veiligheid, want in datzelfde systeem moet je bijvoorbeeld waarschuwingen krijgen over je auto of je parkeervaardigheden. Honda is momenteel steeds meer aan het investeren in elektrisch rijden, iets waar het niet bepaald het eerste autobedrijf in is, maar waarin het zeker nu 2030 in de buurt komt belangrijke stappen in moet gaan nemen.

Sony is al een tijd bezig met flirten met auto’s maken. Het heeft al twee conceptauto’s gemaakt, waarvan de nieuwste bolide een SUV is met all-wheel drive. Er passen 7 mensen in, die mede dankzij 40 sensoren veiliger worden gehouden. De chauffeur wordt daarbij veelvuldig op de hoogte gehouden van wat er om de auto heen gebeurt, zodat de chauffeur betere beslissingen kan nemen tijdens het rijden. Dat kan hij ook goed zien: er zit een groot scherm in de auto dat over de hele breedte van het dashboard gaat.

In de Japanse krant Nikkei spreekt de ceo van Sony, Kenichiro Yoshida enorm positief over de plannen. Hij onthult daarbij nog geen naam voor het nieuwe bedrijf. Logisch: waarschijnlijk willen ze hiervoor hun moment pakken, want de kans is groot dat het bedrijf een nieuwe naam krijgt. Denk bijvoorbeeld aan andere elektrische auto-initiatieven zoals Polestar en Volvo. Dat zijn zusjes, maar Polestar maakt gebruik van veel technieken die we kennen van het Zweedse merk. Bovendien zijn Sony en Honda van plan om de joint-venture uiteindelijk losstaand te maken, waardoor het als eigen merk verder gaat buiten Sony en Honda om.

PlayStation

Sony is natuurlijk ook het bedrijf achter PlayStation, wat het extra interessant maakt om grote schermen in de auto te doen. Sony wil het mogelijk maken om vanaf je PlayStation thuis games te streamen in de auto. Het is de vraag of dat per se op die manier nodig is: nu het met allemaal nieuwe abonnementen komt, zou je technisch toch ook rechtstreeks over het internet moeten kunnen streamen zonder dat je een PlayStation in huis hebt? Aan de andere kant is gamen in de auto nog steeds iets waar met argusogen naar wordt gekeken: heel veilig lijkt het niet, als iemand naast je zit te gamen trekt dat waarschijnlijk toch de aandacht tijdens het rijden.

Waarschijnlijk moeten we er nog even op wachten voordat dit bewaarheid wordt. De joint-venture Sony-Honda komt in 2025 met zijn eerste bolide.