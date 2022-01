CES 2022 Sony komt met conceptversie van een elektrische SUV

Sony heeft op de CES 2022 in Las Vegas bekend gemaakt dat zij een nieuw bedrijf wil oprichten wat elektrische auto's wil gaan bouwen. Dit werd bekend gemaakt door de CEO van Sony Kenichiro Yoshida. Het bedrijf krijgt de vanzelfsprekende naam van Sony Mobility.



Aankondigen is het eenvoudige deel van deze ambitie. Het is bijna een trend aan het worden dat hedendaagse techbedrijven met dergelijke plannen komen. Al heel snel haal je dan Apple en Google erbij die al jaren bezig zijn met het waarmaken van dezelfde plannen. Nu is die ambitie waarmaken in 2022 een stuk eenvoudiger als toen Apple (in 2014) en Google met plannen kwamen. Het bouwen van een 100% elektrische auto is vandaag een stuk makkelijker én goedkoper,



De alternatieve vormen van transport vliegen ons om de oren De vraag waarom is minstens zo boeiend. Het simpele antwoord staat hierboven. Het bouwen van zo’n auto is met alle know-how vandaag geen technisch hoogstandje meer. Mobiliteit is met een reuze vaart aan het veranderen, net als de maatschappij. Er komen steeds meer alternatieve vormen van transport. LEV’s waaronder e-steps, one wheels, e-bikes en e-scooters tot aan droomvoertuigen waar je nog net niet in kunt wonen. En al deze transportmiddelen, al dan niet eigendom want ook bezit is iets van vroeger, zitten boordevol met high-tech, beelddragers en gear. Het lijkt erop dat als je niet minimaal de ambitie uitspreekt om in deze markt te stappen je niet meer meedoet in de toekomst.



De auto-industrie kijkt stilzwijgend toe en ziet overal nieuwe vormen van concurrentie ontstaan. Zij beseffen als geen ander de complexiteit van het in de markt zetten van een volledig nieuwe elektrische auto. Ze vragen zich dan ook af hoe je als techbedrijf zonder enige footprint in de wereld van automotive dit voor elkaar wilt gaan krijgen. En dat bedenk je alleen maar als je nog niets hebt.



Maar heel eerlijk, het is ook wel een beetje te makkelijk als je ook al de technische details durft op te sommen. Onze Sony Vision-S 02 heeft twee 200 kW-elektromotoren, de maximumsnelheid is zo'n 180 km/u. Hij sprint in 4.9 seconden naar de 100 km/uur en heeft een range van, roep het maar. Het is onderdeel van de show en de wereldpers schrijft mee. Het is loze data vaak verpakt in een futuristisch transportmiddel of strak ogende EV.

Niet één maar twee conceptauto's en de Sony Vision-S 02 De geloofspapieren van Sony gaan inmiddels wel wat verder. Hoewel het bedrijf nog spreekt over een verkenning staan er wel twee conceptauto’s op het podium met een design wat een optelsom is van alle EV’s op dit moment in de markt. De Sony Vision-S dateert alweer van 2020. Het nieuwe model, de Sony Vision-S 02 is een ruime SUV met 7 zitplekken. Uiteraard voorzien van spectaculaire snufjes zoals lidar-sensoren die de eigenaar van de auto herkennen. Door twee auto’s te tonen die al hun eerste km’s al op de openbare weg hebben gereden lijkt het er op dat Sony haar plannen echt wil doorzetten. Naast wederom een opsomming van wat deze superintelligente auto allemaal moet gaan kunnen, het field of dreams gedeelte, moet volgens Yoshida de auto ook in staat zijn om een game-ervaring te bieden die via de cloud verbonden is met je PlayStation thuis, een gevoelig onderwerp. Wie heel chagrijnig is kan nu roepen, zorg eerst maar eens dat je de productie van dat device op orde krijgt voordat je sowieso over auto’s gaat staan te praten.



Wat je met die verbinding allemaal kunt, of de Metaverse hierin een rol gaat spelen, al was het maar om de auto persoonlijk te configureren, het blijft nu nog bij prachtige ambities. Maar wereldnieuws is het wel, Sony gaat elektrische auto’s bouwen, Wow.