PlayStation Plus: meer info én games van Sony-abonnement bekend

Sony heeft na de aankondiging van hoe de abonnementen anders worden en wat ze kosten bekendgemaakt wat we nog meer kunnen verwachten van het nieuwe PlayStation Plus-abonnement. Zo kondigt het ook de eerste games aan die we voor dat vaste bedrag per maand mogen verwachten.

119 games

Die verwachting wordt in eerste instantie niet direct waargemaakt, dus schrik niet van de gamelijst. We weten nu dat Sony 119 spellen heeft geselecteerd van drie consoles binnen PlayStation Plus. Kortom, de dienst moet nog flink groeien wil Sony op de beloofde 740 games van 6 consoles komen. De gamebibliotheek is alleen toegankelijk voor de twee duurdere abonnementen Premium en Extra. Sterker nog, de lijst die we nu van Sony hebben ontvangen is alleen bevestigd voor Premium. De gamebieb van Extra wordt namelijk iets minder groot.

Hoewel verandering altijd wat flexibiliteit -en geduld- vraagt van mensen, is het wel fijn dat Sony ervoor kiest om de abonnementen samen te doen. Nu bestaan PlayStation Plus en PlayStation Now apart van elkaar en dat zorgt toch bij veel mensen voor de nodige onduidelijkheid. PlayStation Plus is een wat goedkoper, betaald abonnement en dit heb je nodig om online te kunnen gamen tegen anderen, naast dat je er een paar gratis games per maand bij krijgt. PlayStation Now is de dienst waarbij je voor een vast bedrag per maand toegang krijgt tot een grote gamecollectie waaruit je de games vrij kunt downloaden (en streamen).