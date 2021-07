​Vliegende auto AirCar vliegt voor het eerst van stad naar stad

Zelfrijdende auto’s, amfibievoertuigen, hoovercrafts: er zijn inmiddels allerlei inventieve manieren om in een auto van a naar b te komen. De spannendste is echter nog steeds de vliegende auto. Er is nu een exemplaar genaamd AirCar die zijn eerste succesvolle vlucht tussen twee steden heeft gemaakt.



AirCar

AirCar vloog van Nitra naar Bratislava, dat zijn twee steden in Slowakije. De bolide wist een afstand van 75 kilometer af te leggen in 35 minuten, dat is ongeveer de afstand van Amsterdam naar Rotterdam. Normaal duurt zo’n traject ruim een uur en met files nog veel meer. Met zo’n vliegende auto hoef je je daar geen zorgen over te maken, want je vliegt er gewoon overheen (en nog hemelsbreed ook, in plaats van via omwegen).

Dit is volgens de makers overigens niet heel indrukwekkend: het geeft aan dat het luchtvaartuig wel 1.000 kilometer ver kan komen. Bovendien kan hij ook heel hoog vliegen: 2.500 meter zou hij zeker moeten halen. Dat is ook belangrijk, want hoewel het heel leuk klinkt om een paar meter boven een file te vliegen, is dat uiteraard in verband met borden en viaducten niet geheel ongevaarlijk. Tegelijkertijd wil je ook niet te hoog vliegen, want dan kom je weer in de problemen met vliegtuigen.