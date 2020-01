Toyota investeert honderden miljoenen in vliegende auto

Toyota investeert 394 miljoen dollar in Joby Aviation, een bedrijf wat volledig elektrische vliegtuigen ontwikkeld die verticaal kunnen opstijgen en landen. Toyota is de grootste investeerder in het Californische bedrijf, wat in totaal 720 miljoen dollar heeft opgehaald in verschillende financieringsronden. Naast Toyota investeerden ook partijen als Intel Capital en JetBlue Technology Ventures.



Volgens CEO van Toyota, Akio Toyoda, is de luchtvaart een “Lange-termijn doel voor Toyota. Door middel van deze nieuwe en interessante inspanningen hopen we klanten de vrijheid van plezier en mobiliteit te geven, zowel op het land als in de lucht.”



Toyota zal samenwerken met het bedrijf en hun kennis delen op het gebied van productie en kwaliteit. Daarnaast zal de Executive Vice President van Toyota, Shigeki Tomoyama, zich bij Joby Aviation's raad van bestuur aansluiten.

100 keer stiller dan een vliegtuig

Joby Aviation werd in 2009 opgericht door JoeBen Bevirt. Eigenlijk liet het bedrijf nooit echts iets van zich horen en bleef het vrij onbekend, tot het in 2018 opeens meer dan 100 miljoen in investeringen had opgehaald. Het geld werd gebruikt voor de ontwikkeling van een prototype. Over het algemeen deelt Joby vrij weinig over de ontwikkelingen, maar vanwege de samenwerking met Toyota heeft het meer details gedeeld over de 'vliegende auto'.

“We bouwen een nieuw systeem om het dagelijks leven te transformeren en veiliger te maken, uiteindelijk tegen een vergelijkbare prijs als het rijden.”