CES 2020: Toyota bouwt 'stad van de toekomst'

Woven City

Het prototype, genaamd ‘Woven City’, wordt door Toyota een ‘levend laboratorium’ genoemd en zal als fulltime thuis dienen voor zowel onderzoekers als wetenschappers die zich bezig zullen houden met het ontwikkelen en testen van autonomie, robotica, persoonlijke mobiliteit, smart homes en kunstmatige intelligentie.

Woven City is ontworpen in samenwerking met de Deense architect Bjarke Ingels die eerder verantwoordelijk was voor bekende gebouwen zoals de Google Campus in Californië, Two World Trade Center in New York en een aantal wolkenkrabbers in steden als Vancouver en San Francisco.

Volledig duurzaam

Woven City zal in drie soorten straten worden onderverdeeld. Eén voor snellere voertuigen, één voor voertuigen met lage snelheden en voetgangers, en één straat specifiek voor voetgangers.

Het is de bedoeling dat de Woven City volledig duurzaam wordt. Zo zullen de gebouwen van duurzaam hout gemaakt worden waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van traditioneel Japans houtsnijwerk dat deels geproduceerd wordt door robots. De daken zullen bedekt worden met panelen die zonne-energie opwekken, ter aanvulling op energie die opgewekt is door brandstofcellen. Daarnaast zullen er alleen volledig elektrische voertuigen in Woven City komen te rijden. Woven City heeft na de aanleg een volledig verbonden ecosysteem op basis van waterstof en is daarmee letterlijk een ‘Hydrogen-based society’.