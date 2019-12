Hyundai Personal Air Vehicle nieuwe mobiliteitsoplossing voor de toekomst

Het Zuid-Koreaanse Hyundai is een van de merken die in een hoog tempo transformeert van een traditionele autofabrikant tot een aanbieder op het gebied van toekomstige mobiliteitsoplossingen die nodig zijn in steeds meer overbevolkte steden. Op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, een van de grootste technologiebeurzen ter wereld, presenteert Hyundai begin januari hun nieuwste innovatie, de Personal Air Vehicle (PAV).

Deze Personal Air Vehicle (PAV) is de allereerste conceptversie van een kruising tussen een helikopter en een vliegende auto. De PAV is een van de initiatieven van Hyundai voor Urban Air Mobility (UAM) wat staat voor toekomstig personenvervoer door de lucht.

Hyundai Personal Air Vehicle en Purpose Built Vehicle

Op de CES presenteert Hyundai ook hun Purpose Built Vehicle (PBV). Deze PBV is een concept voor een voertuig met autonome rijtechnologie en onbeperkte mogelijkheden die verder gaan dan alleen functionaliteit voor een vervoermiddel. Net als de bovengenoemde PAV moet ook de PBV het forenzen eenvoudiger gaan maken. Meer details van deze PBV worden op de CES bekendgemaakt.

Deze twee toekomstige mobiliteitsoplossingen komen samen in een daarvoor nog te ontwikkelen Hub. Deze Hub is een start-/landingsplatform voor PAV’s en een aankomst-/vertrekpunt voor PBV's. Ook dient deze Hub als ontmoetingsplek in steden voor diverse gemeenschappelijke activiteiten.

Hyundai ambities tot 2025

Voor de korte termijn heeft Hyundai sowieso de lat al heel hoog liggen als het gaat om de komende jaren. Hyundai heeft aangegeven voorop te willen lopen op het gebied van elektrificatie door op jaarbasis 670.000 elektrische voertuigen te verkopen. In 2025 hoopt Hyundai uit te groeien tot een van de drie grootste fabrikanten van batterij-elektrische en waterstof-elektrische auto’s.

Meer over deze mobiliteitsoplossingen van Hyundai worden op 6 januari 2020 gepresenteerd tijdens de 2020 editie van de CES in Las Vegas.