​Toyota presenteert tweede versie van de Mirai

Op de Tokyo Motor Show heeft Toyota de tweede generatie van de door waterstof aangedreven Mirai gepresenteerd. Officieel nog als concept-car. Het automerk is al jaren vooruitstrevend op het gebied van elektrificatie. De tweede generatie van de Mirai moet veel meer mensen op de door Toyota ontwikkelde brandstofceltechnologie (FCEV) laten rijden. De nieuwe Mirai belooft een 30 procent grotere actieradius dan de huidige die meer dan 500 kilometer ver komt voor je opnieuw waterstof moet tanken. Zo kan de waterstofauto prima concurreren met auto’s die op benzine rijden.



Schone en duurzame manier van rijden

In 2014 kwam de eerste door waterstof aangedreven Toyota Mirai op de markt. Het was toen de eerste brandstofcelauto die in serieproductie ging. Hiermee wil het merk mensen wereldwijd bewust maken van hoe we duurzamer en schoner rijden in de toekomst. Toyota blijft dan ook inzetten op een breed pakket van elektrische aandrijfvormen, van hybride-elektrisch (HEV) tot plug-in hybride (PHEV), batterij elektrisch (BEV) en brandstofcel elektrisch (waterstof) (FCEV). De auto’s die op waterstof rijden zijn in de basis gewone elektrische auto’s, maar dan voorzien van een eigen ‘energiecentrale’aan boord. De stroom wordt in de auto gemaakt. De enige uitstoot is water.

Toyota ziet veel potentie in het rijden op waterstof, waarbij het ‘vol tanken’ slechts een minuut of 5 in beslag neemt. Nu steeds meer consumenten elektrisch gaan rijden en ’s avonds en ’s nachts hun auto opladen, wordt het stroomnet steeds zwaarder belast. Als steeds meer mensen elektrisch gaan rijden moeten er ook steeds meer mensen gaan laden. Dan krijg je bijvoorbeeld piekbelasting op het netwerk als iedereen om 17 uur thuis komt, zijn auto aan de laadpaal hangt en zijn pizza in de oven schuift. Auto’s die rijden op de waterstoftechnologie FCEV (Fuell Cell Electric Vehicle) hoeven niet aan de laadpaal, maar tanken waterstof. Zo kun je volledig emissievrij elektrisch rijden zonder te stekkeren.

Een aantrekkelijke auto

De geavanceerde technologie heeft Toyota er niet van weerhouden om van de volgende generatie Mirai een aantrekkelijke auto te maken. Het model dat in Tokyo werd gepresenteerd ziet er absoluut fraai uit. Toyota belooft dat de bestuurders van de nieuwe Mirai een meer directe reactie op het gaspedaal kunnen verwachten. Door verbeteringen in het brandstofcelsysteem en de toepassing van grotere waterstoftanks richt Toyota zich bovendien op een 30 procent grotere actieradius. En met ruimte voor vijf inzittenden,