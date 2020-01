CES 2020: Hyundai presenteert hun Personal Air Vehicle

Hyundai presenteert tijdens de CES 2020 hun vliegende auto. Maar wees eerlijk, het is net zo goed een vliegtuig waarmee je kunt autorijden. Maar beide zijn niet waar. Het concept is veel meer gebaseerd op een helikopter. De mobiliteit wordt verder ingevuld door Uber.



Toch spectaculair nieuws of een toekomstvisie? Volgens Huawei is het wel degelijk dat laatste en is dit Personal Air Vehicle (afgekort PAV) een innovatieve toekomstvisie op het gebied van stedelijke mobiliteit. De realiteit is dat deze concepten morgen al kunnen worden geproduceerd en overmorgen de lucht in kunnen.



De huidige kennis en technologie maakt dat allemaal al lang mogelijk. Om deze strak ontworpen PAV te laten landen zijn er ook Hubs nodig waar je hem kunt neerzetten. En in het heden heten dat gewoon nog vliegvelden. Natuurlijk zou je hem wel degelijk op een helikopterplatform van een hoog gebouw kunnen neerzetten maar dan wordt ermee 'wegrijden' wat lastiger.

De PAV is een kruising tussen een helikopter en auto

In werkelijkheid is de volledig elektrische PAV is een kruising tussen een helikopter en een auto. Het PAV-concept biedt in de verre toekomst de mogelijkheid om in de drukke steden, zonder de noodzaak van start- en landingsbanen, door de lucht te reizen. De PAV kan daarom verticaal opstijgen en landen.