Xpeng AeroHT onthult vliegende auto met ingebouwde drone

AI en de elektrificatie gaan de manier waarop we autorijden veranderen. Dat hoor je de afgelopen tijd steeds vaker. Dat gaat nog steeds over autoRIJDEN. En dat terwijl de wereld al meer dan 70 jaar droomt van vliegende auto’s waarmee je verkeer en andere obstakels kunt ontwijken. Drones die als taxi (gaan) fungeren komen al dicht bij die werkelijkheid en in de afgelopen decennia zijn er al diverse Willy Wortels geweest die een vliegende auto maakten, maar dat waren eigenlijk kleine vliegtuigen die met kleine aanpassingen ook konden rijden, zoals de Convair Model 118 uit… 1947(!).

Tegelijk onthulde het bedrijf ook haar nieuwste eVTOL, een autonoom vliegende drone voor personenvervoer die nu ook in een ‘rijdende’ configuratie gemaakt gaat worden. Feitelijk is het een futuristisch ontworpen elektrische auto waarbij het drone gedeelte in de ‘kofferbak’ zit. Eenmaal uitgeklapt kun je er mee vliegen, inclusief verticaal opstijgen en landen.

Live demo op de CES

Tijdens de CES in Las Vegas geeft Xpeng AeroHT demontraties met de eVTOL. "In 2013 zijn we met AeroHT begonnen, dromend van vliegende auto's. Fast forward naar 2024, en die droom is werkelijkheid geworden. Vandaag zijn we trots om onze twee nieuwste innovaties te onthullen die mensen van autorijden op wegen naar zweven door de lucht zullen brengen. De toekomst is nu, en de hele wereld is klaar om te vliegen!, aldus ," aldus Tan Wang, medeoprichter en vicepresident van Xpeng AeroHT.