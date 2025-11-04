Kia en NVIDIA bouwen samen aan AI-fabriek in Zuid-Korea

In lijn met de visie van Kia op vooruitgang door innovatie en verantwoordelijkheid, bundelt het moederbedrijf van Kia de krachten met technologiebedrijf NVIDIA. Samen bouwen zij aan een geavanceerde AI-fabriek in Gyeongju, Zuid-Korea, gebaseerd op de nieuwe Blackwell-technologie van NVIDIA. Deze samenwerking stelt Kia in staat om het menselijk potentieel te versterken via zelfrijdende voertuigen, slimme fabrieken en robotica.

De samenwerking markeert een nieuwe fase in de relatie tussen Kia en NVIDIA. Waar eerder werd gewerkt met bestaande AI-platforms ligt de focus nu op gezamenlijke ontwikkeling van fysieke AI-technologieën. Dit zijn systemen die niet alleen digitaal leren, maar ook tastbare impact hebben in de echte wereld.

AI-fabriek als katalysator voor verantwoorde innovatie

De nieuwe AI-fabriek vormt het kloppend hart van de technologische toekomst van Kia. Met 50.000 Blackwell GPU’s van NVIDIA worden enorme hoeveelheden data verwerkt en AI-modellen getraind, getest en toegepast. De Blackwell GPU’s behoren tot de krachtigste chips ter wereld en worden ook gebruikt voor de ontwikkeling van generatieve AI-modellen. Dit versnelt de vertaalslag van onderzoek naar praktijk, van zelfrijdende auto’s tot slimme productielijnen, en draagt bij aan een veiligere, efficiëntere en mensgerichte mobiliteit.

Slimme fabrieken die leren en verbeteren

Kia benut NVIDIA Omniverse om virtuele fabrieken te bouwen, zogenaamde digital twins, waarin nieuwe productielijnen en robottoepassingen eerst getest worden. Dit minimaliseert fouten, bespaart tijd en maakt volledig geautomatiseerde zelflerende fabrieken mogelijk. Daarnaast integreert Kia het DRIVE AGX Thor platform als het AI-brein van voertuigen. Hierdoor worden auto’s veiliger, slimmer en blijven ze zich ontwikkelen via continue software-updates.

Samen bouwen aan een betere toekomst

Euisun Chung, Executive Chairman van Hyundai Motor Group, noemt de samenwerking een mijlpaal: “We bouwen aan een AI-ecosysteem dat innovatie en menselijk potentieel versterkt.” Jensen Huang, CEO van NVIDIA, voegt toe: “AI verandert mobiliteit fundamenteel. Samen creëren we de intelligente voertuigen en fabrieken van morgen.”

Met deze AI-fabriek als spil groeit Kia uit tot pionier in mensgerichte AI-gedreven mobiliteit. Door technologie en menselijke innovatie te verbinden zet Kia een nieuwe stap in het waarmaken van haar belofte: Movement that inspires.